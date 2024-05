Masturbazione: quali sono i benefici? 8 vantaggi spiegati

Masturbarsi fa bene?

La masturbazione è salutare? Quando si parla di sesso, la masturbazione è uno degli argomenti più scomodi d'affrontare, nonostante sia una pratica assolutamente normale. Una cosa è riconoscere di avere rapporti sessuali con un partner, ma un'altra è ammettere di avere il piacere nelle proprie mani, in senso letterale e figurato. La buona notizia è che la masturbazione non è solo piacevole, fa bene sia alla salute fisica, che a quella mentale.

In cosa consiste la masturbazione?

Shutterstock

La masturbazione è un'attività sessuale normale e comune tra persone di ogni sesso, genere ed età che consiste nell'autostimolazione dei genitali o di altre aree sensibili del corpo (ad esempio, clitoride, ano o vagina) con l'obiettivo di raggiungere la soddisfazione sessuale e l'orgasmo; nel contesto di un rapporto sessuale, contribuisce a mantenere alta la soglia del desiderio sessuale (eccitamento). La masturbazione può prevedere la stimolazione attraverso dita, sex toys o la combinazioni di questi.

Perché ci si masturba?

L'autoerotismo guida nella conoscenza di sé e può aiutare a saperne di più sul proprio corpo, sulla sessualità e su ciò che piace e non piace durante il sesso. La masturbazione gioca, inoltre, un ruolo importante nello sviluppo sessuale e produce diversi effetti fisiologici positivi: aiuta a ridurre lo stress, migliora la qualità del sonno, rafforza i muscoli del pavimento pelvico ecc. In alcune persone, la masturbazione aiuta ad alleviare i crampi mestruali. La masturbazione è da considerarsi dannosa solo se interferisce con il lavoro o la vita sociale.

Chiaramente, ciascuno è libero di scegliere se e come masturbarsi e, come accade per altre pratiche sessuali, alcune persone non sono propense all'autoerotismo: non a tutti piace e non c'è motivo di farlo se non si vuole.