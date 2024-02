Massaggio Cardiaco: come si fa, quando serve e quando non farlo

Il modo esatto con cui il massaggio cardiaco mette in moto il flusso sanguigno non è ancora ben chiaro; tuttavia, la certezza è che, con la giusta compressione, avviene.

Le compressioni effettuate durante il massaggio cardiaco servono a garantire il flusso di sangue per verso gli organi vitali, in particolare cervello e cuore stesso.

Al contrario, se la persona che sta male è incosciente e non respira, il soccorritore deve provvedere non solo a mettersi in contatto con il 118 , ma anche a iniziare la rianimazione cardiopolmonare per mezzo del massaggio cardiaco . In questo caso, è importante che la comunicazione con il 118 avvenga in modo da mantenere le mani libere (vivavoce o auricolare): questo permetterà di praticare la rianimazione durante il colloquio con l'operatore del 118. Inoltre, se è a conoscenza dell'utilizzo del defibrillatore e se c'è qualcuno nelle vicinanze con cui comunicare, il soccorritore dovrebbe richiedere di farsi portare questo dispositivo salva-vita; se non c'è nessuno a cui chiedere quanto appena detto, non dovrebbe per nessun motivo interrompere la rianimazione per andarlo a cercare.

Ecco come un soccorritore dovrebbe comportarsi per valutare lo stato di coscienza e la respirazione :

Più esattamente, il soccorritore deve controllare, prima di tutto, se il paziente è cosciente e se respira : il massaggio cardiaco, infatti, è praticabile solo se l'individuo è incosciente e se non respira (o non respira regolarmente).

Il massaggio cardiaco è una manovra di primo soccorso, per la quale bisogna sincerarsi che sussistano le basi per metterla in pratica.

In assenza di soccorsi, l'arresto cardiaco comporta in pochi minuti danni cerebrali irreversibili e, perfino, la morte . Ciò accade perché viene meno la funzione di pompa esercitata dal cuore.

Il massaggio cardiaco è fondamentale per garantire l'afflusso minimo di sangue e ossigeno a cervello e cuore , che sono gli organi vitali che più soffrono per una cessata attività del miocardio .

Il massaggio cardiaco serve a mimare l'azione meccanica di pompa svolta dal cuore nella persona in arresto cardiaco . Com'è noto, il cuore è l'organo collegato ai vasi sanguigni principali del corpo umano e a cui spetta il compito vitale di pompare il sangue verso i vari organi e tessuti, per apportarvi ossigeno e nutrienti ; è anche l'organo che immette il sangue a livello polmonare, per la sua ossigenazione.

Come Si Fa

Massaggio Cardiaco nell’adulto

Posizione

Il soccorritore deve mettersi in ginocchio di fianco al soggetto che sta male.

È da segnalare che la persona da soccorrere dovrebbe trovarsi su una superficie rigida, per rendere efficaci le compressioni; se si trova su un letto o su un divano, va spostata.

Posizione delle mani e area di compressione

Una volta ben posizionato, il soccorritore deve posiziona il palmo della mano dominante al centro del torace della persona in arresto cardiaco, in corrispondenza della metà inferiore dello sterno.

Dopodiché, deve collocare l'altra mano sulla prima mano e intrecciare le dita, avendo cura di mantenere estese le dita della mano dominante (la chiusura a pugno potrebbe provocare dei danni non necessari).

Un aspetto importante da curare riguarda le braccia: il soccorritore dovrebbe tenerle rigide e perpendicolari al torace; per meglio riuscirvi, dovrebbe posizionarsi il più vicino possibile alla persona che sta male.

La corretta posizione permette di canalizzare meglio le energie e di sfruttare al meglio la potenzialità delle singole compressioni.

Si ricorda che il massaggio cardiaco dovrebbe continuare fino all'arrivo dei soccorsi; in alcuni casi potrebbe volerci diverso tempo, ragion per cui il soccorritore deve trovarsi nelle migliori condizioni per stancarsi il più tardi possibile.

La compressione deve avvenire al centro dello sterno e non sulle costole.

Numero e ritmo delle compressioni

Durante il massaggio cardiaco, il soccorritore deve attuare compressioni a un ritmo di 100-120 per minuto; questo significa poco meno di 2 compressioni al secondo circa.

Se il soccorritore vuole attuare anche la ventilazione bocca-bocca o bocca-maschera, secondo il protocollo della rianimazione polmonare, dovrebbe alternare 30 compressioni a 2 ventilazioni artificiali; in caso, contrario, deve continuare con le compressioni al ritmo suddetto, fino all'arrivo dei soccorsi o del defibrillatore portatile.

È importante precisare che non dovrebbe mai togliere le mani dal torace, per non perdere la posizione corretta; mentre dovrebbe alleggerire completamente la pressione dopo ogni compressione, per favorire il ritorno elastico del torace.

Profondità della compressione

Nel soggetto adulto, il massaggio cardiaco deve prevedere compressioni di profondità pari a 4-5 centimetri.

Massaggio Cardiaco nel bambino

Nei bambini di età superiore a 1 anno di vita, il massaggio cardiaco deve avvenire soltanto dopo 5 ventilazioni artificiali, che non hanno sortito alcun cambiamento allo stato di incoscienza.

Per il massaggio, il soccorritore deve usare una mano soltanto, aperta, con il palmo posizionato sulla porzione inferiore dello sterno.

Il ritmo delle compressioni rimane tra 100 e 120 per minuto; tuttavia, se la manovra si alterna alle ventilazioni, bisogna che il soccorritore esegua 15 compressioni alternate a 2 ventilazioni artificiali.

È da segnalare che, per i bambini molto grandi, il protocollo da seguire per quanto concerne l'alternanza compressioni-ventilazioni è lo stesso degli adulti.

Prima delle ventilazioni artificiali, il soccorritore deve controllare la pervietà delle vie aeree, come nell'adulto; c'è, però, una differenza nella modalità di controllo: la testa va estesa, ma non iperestesa come nell'adulto.

Massaggio Cardiaco nel neonato

Anche nei soggetti di età inferiore a 1 anno, prima di iniziare il massaggio cardiaco, occorre praticare 5 ventilazioni artificiali e verificare se queste migliorano le condizioni della vittima.

In assenza di segni di vita, il soccorritore deve procedere con il massaggio cardiaco.

Per il massaggio, deve sfruttare due dita soltanto, da collocare sulla parte inferiore dello sterno.

Il ritmo delle compressioni è ancora pari a 100-120 per minuto; se il massaggio si alterna alle ventilazioni, l'alternanza è sempre 15 compressioni e 2 ventilazioni.

Anche in questo caso, prima di effettuare le ventilazioni, il soccorritore deve controllare le vie aeree della vittima; nei bambini molto piccoli, il controllo deve avvenire con la testa in posizione neutra, naturale.

