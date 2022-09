Massa Scrotale: Cos’è? Cause Nodulo Testicolo e Cosa Fare

In ogni caso, lo sviluppo di una tumefazione a livello scrotale e/o testicolare merita sempre un approfondimento clinico anche se non si hanno altri sintomi: le masse scrotali potrebbero essere, infatti, cancerose o causate da un'altra condizione che influisce sulla funzione e sulla salute dei testicoli. Una volta individuata la causa scatenante, il medico indicherà un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema.

Il tumore del testicolo è la causa più preoccupante della presenza di un rigonfiamento sotto forma di un nodulo. In genere, questa massa è indolore, salvo alcuni casi in cui è associata un dolore sordo e opprimente.

Oltre a queste manifestazioni potrebbero presentarsi anche una combinazione di sintomi generici , che poi diventano più specifici in base alla causa scatenante (ad esempio: febbre , brividi e malessere, nausea , vomito , pus o sangue nelle urine ) e disturbi che interessano la sfera sessuale , come:

Generalmente, la presenza di una massa scrotale si presenta in associazione ad altri sintomi, i quali variano in relazione al fattore causale.

Diagnosi

La valutazione della massa scrotale è diretta soprattutto alla ricerca di cause reversibili o gravi. L'iter diagnostico per stabilire le cause prevede innanzitutto l'anamnesi, cioè con la raccolta di informazioni sulla storia clinica del paziente, ponendo ad esso domande sui sintomi riscontrati, sulle condizioni generali di salute, sull'eventuale utilizzo di farmaci, sulle abitudini sessuali e così via.

All'anamnesi segue una visita andrologica o urologica completa, valutazione molto efficace nel rilevare problemi gravi. In alcuni casi, sono indicati test aggiuntivi come l'analisi delle urine o l'ecografia scrotale.

Massa Scrotale e Nodulo Testicolo: esami per la diagnosi

In presenza di una massa scrotale di probabile eziologia infettiva, un ruolo importante nella diagnosi è ricoperto dall'analisi delle urine e del sangue. In particolare, l'urinocoltura ha lo scopo di dimostrare la presenza di infezioni e di identificare gli eventuali patogeni responsabili.

Allo stesso scopo possono essere eseguite:

Analisi del liquido seminale ( coltura del liquido spermatico e spermiogramma );

e ); Tampone uretrale.

Per completare il quadro clinico, può essere indicata un'ecografia testicolare con doppler dei vasi spermatici e lo spermiogramma, esame che consente di evidenziare anomalie di numero, motilità e morfologia degli spermatozoi.