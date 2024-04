Recentemente, è stato osservato che indossare le mascherine protettive nei confronti del nuovo Coronavirus potrebbe causare o esacerbare l' acne e altre problematiche della pelle . Si parla di Maskne , termine derivante dalla coniugazione dei termini " Mask + Acne ", ossia Acne da Mascherina . Quest'effetto collaterale è sicuramente trascurabile se consideriamo il rischio-beneficio derivante dall'uso della mascherina, ma può essere utile conoscere alcuni accorgimenti per evitarlo o affrontarlo in modo efficace.

La pandemia di COVID-19 ha portato molti cambiamenti nella vita delle persone, incluso l'indossare quotidianamente una mascherina protettiva quando ci si trova in luoghi pubblici, soprattutto se il distanziamento sociale non è garantito. Quest'abitudine è d'indubbia utilità per aiutare a rallentare e prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 , in associazione alle altre misure di sicurezza utili al contenimento ed alla gestione della malattia infettiva , come la corretta igiene delle mani ed il già menzionato distanziamento sociale.

Il Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 (SARS-Cov-2) è un virus che si trasmette da una persona all'altra principalmente per via aerea : il patogeno ha dimensioni di 100-150 nanometri di diametro e viene veicolato da particelle liquide ( droplets ) che vengono emesse mentre di respira o si parla. Per contrarre l'infezione da Coronavirus 2019-nCoV, deve determinarsi un contatto stretto con un caso infetto (ad esempio, condividere lo stesso ambiente chiuso, abitare nella stessa casa ecc.) o l'esposizione ai droplets.

Le mascherine sono un dispositivo protettivo ormai d'uso comune, adottato per affrontare l' emergenza epidemiologica da COVID-19 , sindrome respiratoria causata dal nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2). In Italia, indossare la mascherina a coprire naso e bocca è stata indicata tra le misure di sicurezza utili al contenimento ed alla gestione della malattia infettiva, in associazione alle altre raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 , come la corretta igiene delle mani ed il distanziamento sociale .

Maskne (o Mask-ne ) è un termine coniato per indicare il verificarsi o l'aggravamento di una serie di problematiche della pelle in associazione all'utilizzo della mascherine protettive.

Uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology ha evidenziato che coloro che usano per più di otto ore consecutive al giorno la mascherina - come nel caso degli operatori sanitari – manifestano comunemente:

L'acne è una manifestazione infiammatoria cutanea che interessa il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee che, funzionando più del normale, provocano un'aumentata secrezione di sebo (cioè un secreto oleoso che normalmente forma un sottile strato protettivo sulla cute). Alla base del disturbo, inoltre, vi è una contemporanea cheratinizzazione del dotto sebaceo, dovuta all'iperattività degli androgeni ( ormoni sessuali maschili presenti in piccole quantità anche nel corpo femminile). Il sebo frammisto a cellule cornee si accumula nel follicolo, creando una sorta di "tappo", che impedisce al secreto stesso di defluire all'esterno. Si forma così il comedone, più comunemente conosciuto come punto nero , che costituisce la lesione primitiva dell'acne. L'infiammazione dei comedoni chiusi si manifesta con una papula arrossata, lievemente rilevata, alla quale può sovrapporsi una pustola (brufoli). L'estensione del processo in profondità provoca la formazione di noduli e cisti. In tal modo, si distinguono varie tipologie di acne.

La Maskne si manifesta, in genere, dopo aver indossato per pochi giorni, in modo sufficientemente continuativo, la mascherina protettiva.

Occorre segnalare che il manifestarsi di quest'effetto indesiderato a livello cutaneo è comunque soggettivo: alcune persone potrebbero non riscontrare alcun disagio, così come non è detto che possano verificarsi peggioramenti delle loro pregresse dermatosi.

Per alcune persone, gli stessi fattori possono scatenare l'acne: lo sfregamento costante della mascherina sulla pelle grassa , mista o tendenzialmente acneica rende più sensibile lo strato cutaneo protettivo esterno e predispone all'occlusione delle ghiandola sebacee, esacerbando gli inestetismi tipici della malattia dermatologica. Anche la continua manipolazione della mascherina (pratica sconsigliata) per regolarne l'aderenza o il comfort sul viso implica con buona possibilità che le mani siano state portate più volte al viso rispetto alla norma.

Queste condizioni possono stabilirsi a prescindere dal fatto che si stiano utilizzando mascherine chirurgiche monouso, dispositivi di protezione in individuale (FFP1, FFP2 e FFP3), mascherine di tessuto lavabile, sciarpe o bandane. Per esempio, le trame ruvide delle mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale possono causare irritazione fisica quando si sfregano la pelle, mentre le mascherine in tessuto possono causare secchezza della pelle . A proposito di queste ultime: anche i residui di detergenti per bucato e ammorbidenti possono ostruire i pori.

In pratica, il dispositivo di protezione copre buona parte del viso, impedendo alla pelle di respirare e sfregando nelle zone di contatto. L' occlusione permette a sporco e sebo di accumularsi e questo fa comparire la cosiddetta acne da mascherina . In presenza di lesioni da attrito , i germi e lo sporco possono penetrare negli strati più profondi della pelle, aggravando le problematiche. Soprattutto per le pelli grasse o miste, la limitata ossigenazione e traspirazione delle zone coperte dalla mascherina può causare l' ostruzione dei pori e l' aumento di sebo , che si traducono in punti neri e brufoletti su contorno labbra, mento e naso.

In generale, per evitare sfregamenti e danni alla pelle, la mascherina non dovrebbe essere troppo stretta. Sostituire dopo ogni utilizzo questi dispositivi è, inoltre, la pratica più sicura per il contenimento della diffusione de del SARS-CoV-2: le mascherine usa e getta non dovrebbero essere riutilizzate.

Come Prevenire e Curare la Maskne

Prevenire o curare la "Maskne" è possibile, basta seguire degli accorgimenti per la cura della pelle del viso, da attuare prima e dopo aver indossato la mascherina.

Prodotti per la Cura della Pelle da Evitare

Prima d'indossare la mascherina, vale la pena considerare come modificare la routine quotidiana della cura della pelle per evitare irritazioni e altre manifestazioni da Maskne.

Ad esempio, se la skin care prevede prodotti anti-acne al mattino, è possibile considerare (se e quando possibile) di posticipare l'applicazione al rientro a casa o adottare questo regime per la notte. La maggior parte dei cosmetici per la gestione dell'acne si concentra, infatti, sull'esfoliazione (nota: l'effetto peeling può rendere ulteriormente reattiva la pelle, portando via le cellule superficiali e il sebo in eccesso) o sul controllo della produzione sebacea per asciugare le impurità ed opacizzare. In altre parole, meglio destinare l'applicazione dei prodotti destinati alla cura dell'acne ad altri momenti della giornata, poiché potrebbero rendere la mascherina molto scomoda da mantenere in sede.

Una volta rientrati a casa, meglio lavare il ​​viso con un detergente delicato e usare una buona crema idratante, specificamente sviluppata per la pelle che tende alle imperfezioni, ma dalla texture più leggera di quella che si utilizzerebbe normalmente. Una buona regola è quella di optare per formule non comedogeniche che non ostruiscono i pori e non contribuiscono alla formazione dei punti neri (comedoni). Meglio evitare, inoltre, l'applicazione di prodotti ricchi di fragranze sotto la mascherina.

Maskne: l’importanza della Corretta Detersione

Prima e soprattutto dopo aver indossato la mascherina, è indicata lavare il viso.

Oltre al trattamento suggerito dal dermatologo, la corretta pulizia della pelle acneica risulta importante per non irritare la pelle e per favorire un miglioramento.

Per lavare il viso, è buona norma ricorre ad un detergente specifico, due volte al giorno. I movimenti di pulizia devono essere delicati, per non diffondere un'infiammazione alla pelle del viso e favorire la nascita di altri brufoli.

I Trucchi peggiorano la Maskne?

In generale, il make-up non è proibito per le pelli acneiche. Almeno per il momento, però, è meglio evitare l'uso di cosmetici pigmentati sotto la mascherina, poiché la maggior parte di questi migreranno dalla sede di applicazione, creando antiestetiche macchie.

Se si è intenzionati a truccarsi comunque, evitare l'applicazione dei prodotti per il makeup sotto la mascherina. Fondotinta, correttori e altri prodotti per la base dovrebbero essere evitati, poiché l'umidità nelle zone coperte dal dispositivo può influenzare la produzione di sebo della pelle, portando a pori ostruiti e, infine, al manifestarsi di sfoghi.

Cosa Fare in caso di Maskne

Se si sviluppano irritazioni o inestetismi associabili al fenomeno della Maskne, l'approccio dipenderà dal tipo di problema che si è verificato:

Per la dermatite allergica da contatto è consigliabile testare una tipologia di mascherina realizzata con un materiale diverso rispetto a quella responsabile della reazione.

è consigliabile testare una tipologia di mascherina realizzata con un materiale diverso rispetto a quella responsabile della reazione. Per il peggioramento dell'acne , è bene non usare di cosmetici troppo grassi, comedogenici e non adatti che favoriscono l'accumulo di sebo e l'ostruzione dei follicoli piliferi. Sulla pelle pulita, si può applicare una crema specifica, per esempio, a base di acido azaleico, che contrasta la formazione dei comedoni regolando il sebo, senza inaridire eccessivamente. Inoltre, l'acido azaleico non è fotosensibilizzante, quindi può essere utilizzato durante il periodo estivo. Sono possibili, inoltre, trattamenti spot con acido salicilico o perossido di benzoile; tuttavia, se l'eruzione appare strana o è la prima volta che si sta manifestando è consigliabile contattare il medico.

, è bene non usare di cosmetici troppo grassi, comedogenici e non adatti che favoriscono l'accumulo di sebo e l'ostruzione dei follicoli piliferi. Sulla pelle pulita, si può applicare una crema specifica, per esempio, a base di acido azaleico, che contrasta la formazione dei comedoni regolando il sebo, senza inaridire eccessivamente. Inoltre, l'acido azaleico non è fotosensibilizzante, quindi può essere utilizzato durante il periodo estivo. Sono possibili, inoltre, trattamenti spot con acido salicilico o perossido di benzoile; tuttavia, se l'eruzione appare strana o è la prima volta che si sta manifestando è consigliabile contattare il medico. Anche per la rosacea i cosmetici da usare devono essere specifici per la malattia (lenitivi, ben tollerati e privi di profumi). Inoltre, devono proteggere dai raggi solari e creare una barriera a difesa degli sbalzi termici. Possono contenere sostanze protettrici dei capillari come bioflavonoidi, vitamina C, antocianosidi o sostanze ad azione antiflogistica e decongestionante (esempio: le saponine contenute in edera, rusco ed ippocastano).

i cosmetici da usare devono essere specifici per la malattia (lenitivi, ben tollerati e privi di profumi). Inoltre, devono proteggere dai raggi solari e creare una barriera a difesa degli sbalzi termici. Possono contenere sostanze protettrici dei capillari come bioflavonoidi, vitamina C, antocianosidi o sostanze ad azione antiflogistica e decongestionante (esempio: le saponine contenute in edera, rusco ed ippocastano). La dermatite seborroica può essere migliorata con un trattamento ad azione seboregolatrice ed antimicotica, previo consiglio del medico.

può essere migliorata con un trattamento ad azione seboregolatrice ed antimicotica, previo consiglio del medico. Per la dermatite da attrito è necessario procurarsi una mascherina più adatta. In alternativa, si può applicare una minima quantità di pasta allo zinco o di vaselina lungo i punti di contatto.

è necessario procurarsi una mascherina più adatta. In alternativa, si può applicare una minima quantità di pasta allo zinco o di vaselina lungo i punti di contatto. Per le rughe della pelle causate dal mantenimento in sede della mascherina, è bene massaggiare delicatamente il viso con qualsiasi idratante e applicare sieri anti-age a base di antiossidanti (ad es. resveratrolo) o retinolo prima di dormire.

Attenzione! Per affrontare queste problematiche correttamente, è sempre opportuno rivolgersi al proprio dermatologo di riferimento sin dalla comparsa dei primi segnali. Le possibilità terapeutiche disponibili sono molte ed adattabili ai singoli casi.

Cura della Pelle per Prevenire la Maskne

Dopo aver lavato il viso, applicare una crema idratante leggera (ad esempio, a base di ceramide) prima di indossare la mascherina: aiuterà a ridurre l'attrito ed a tenere a bada l'irritazione.

Dopo aver tolto la mascherina, è importante dedicare alla pelle una skin care routine delicata, privilegiando cosmetici lenitivi e riparatori. Prima di tutto, è indispensabile lavare il viso con un detergente dalla formula non aggressiva. Successivamente, per contrastare il fenomeno della Maskne, è consigliabile concentrarsi sui prodotti idratanti con antiossidanti e sostanze funzionali in grado di controllare le irritazioni. Gli ingredienti antiox ed antinfiammatori da cercare in etichetta includono la vitamina E e la niacinamide, mentre quelli idratanti e protettivi per la pelle includono ceramidi e glicerina.

La fine della giornata è pure un buon momento per applicare un siero. L'uso di questi cosmetici può aiutare in quanto sono leggeri e non grassi.

I tonici a base non alcolica possono aiutare, invece, a lenire la pelle. Se la pelle appare gonfia, bagnare un asciugamano con acqua fredda, strizzandolo e stendendolo sulla pelle pulita.

Per non irritare ulteriormente la pelle in questo periodo, ridurre l'utilizzo di prodotti esfolianti: meglio cadenzare ogni 7-10 giorni, anziché praticarla più volte a settimana.

Una volta a settimana, è buona abitudine coccolare il viso con una maschera lenitiva, purificante o detox.