Mash, cos'è l'infiammazione cronica del fegato?

Mash è un' infiammazione cronica di cui sono a rischio maggiore i soggetti che presentano obesità, diabete e resistenza insulinica. Può non dare segni per lungo tempo restando asintomatica , ma determinare la comparsa di fibrosi epatica e, nei casi più gravi, di cirrosi . Secondo uno studio americano, a soffrirne sono sempre di più i giovani.

Mash: cos'è l'infiammazione al fegato?

Si chiama Mash, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, e a lungo andare può causare la comparsa di fibrosi epatica e cirrosi, nei soggetti diabetici. Un'infiammazione cronica al fegato di natura metabolica disfunzionale che presenta una lunga fase asintomatica. In questo lasso di tempo è ancora possibile arrestare il danno epatico.

La steatosi epatica, o «fegato grasso», è molto comune: interessa oltre il 25% della popolazione mondiale ne soffre, e il 55% dei soggetti diabetici e/o obesi. Questa condizione predispone a una steatoepatite, ossia un danno a carico del fegato - di natura non alcolica - che si ingrossa per via dei depositi di grasso nelle sue cellule.

Se il danno epatico peggiora, possono subentrare gravi cicatrici epatiche, ossia cirrosi, e persino cancro del fegato. Sino ad ora questa patologia prendeva il nome di Nash ma è in corso una trattativa sul cambio di terminologia in Mash, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, ossia «steatoepatite associata a disfunzione metabolica» in quanto considera i fattori metabolici e include anche chi non consuma quantitativi rilevanti di alcol.