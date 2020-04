Mascherine: Tipi a Confronto, Funzioni e Modalità d'Uso

Indossare la mascherina significa creare una barriera ai "droplets". Le persone affette da COVID-19 ed i portatori asintomatici di SARS-CoV-2 eliminano il virus all'esterno durante la normale respirazione e in grandi quantità in caso di tosse e starnuti o, più semplicemente, parlando. Queste particelle aerodisperse, dell'ordine di qualche decina di micron, fluttuano nell'aria prima di precipitare al suolo entro un raggio di circa un metro, a causa della forza di gravità.

Sulla base del principio del droplet e delle evidenze raccolte finora sul nuovo Coronavirus, è stata fornita anche l'indicazione per il distanziamento sociale: tenersi alla giusta distanza significa non fare arrivare agli altri le "goccioline" che disperdiamo nell'aria.

L'utilità delle mascherine nella popolazione generale continua ad essere controversa, ad eccezione di quando si presentano sintomi respiratori: nel caso dei portatori del nuovo Coronavirus, l'uso del dispositivo può ridurre il rischio di infettare altre persone.

Occorre tenere sempre a mente, però, che le mascherine possono essere considerate come misure complementari, non sostitutive alle altre raccomandazioni per proteggere la propria salute e quella degli altri: uscire solo se necessario, lavare frequentemente le mani, coprire bocca e naso con l'interno del gomito quando si tossisce o si starnutisce e mantenere almeno un metro dalle altre persone.

Il razionale è semplice: tutti dovremmo comportarci come se fossimo portatori asintomatici del virus e, se tutti continuassero a rispettare le regole di prevenzione stabilite per l'emergenza da COVID-19, il rischio generale di contagio si ridurrebbe.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, da European Centre for Disease Prevention and Control), l'uso delle mascherine in luoghi pubblici può servire come mezzo di controllo per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità, specialmente quando si visitano spazi affollati e chiusi, come negozi di alimentari e centri commerciali, o quando si utilizzano i mezzi pubblici. Le mascherine sono utili per minimizzare l'escrezione di goccioline respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici.

L'uso delle mascherine dovrebbe essere considerato solo come una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive stabilite, come, ad esempio, il distanziamento fisico, l'igiene meticolosa delle mani e l'evitare di toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.