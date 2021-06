Mascherine all'Aperto: Quando Finisce l'Obbligo e Dove Occorre Indossarla

Via libera da parte del Cts allo stop dell'obbligo di indossare le mascherine già dal prossimo lunedì 28 giugno. La decisione è stata ufficializzata dopo aver valutato le date proposte: quella del 28 giugno, appunto, e quella del 5 luglio. Una riduzione dei tempi dovuta all'adnamento epidemiologico nel nostro Paese, che ha portato alla firma del provvedimento. Il Cts, infatti, ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento, come ad esempio: mercati, fiere, code, ecc. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il provvedimento e lo ha comunicato anche sui canali social: «Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts».

Stop a mascherine all'aperto: le regole

Le mascherine all'aperto, in zona bianca, potranno non essere indossate (vale la discrezione personale in questo caso) in quanto decaduto l'obbligo previsto dalle norme anti contaglio. Secondo gli esperti del Cts sarebbe opportuno comunque mantenere il distanziamento, se non si è congiunti coviventi, e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all'aperto così come sui mezzi di trasporto.

All'aperto, dunque, la mascherina che protegge naso e bocca non è più obbligatoria, tranne nel caso in cui si verifichino assembramenti. Al parco con la famiglia, al fiume o a passeggio in zone non affollate, si potrà stare senza mascherina. In altresituazioni all'aperto, invece, come sagre, fiere, code all'esterno di negozi o uffici pubblici, e mercati, la mascherina dovrà essere indossata.

La regola del distanziamento è confermata: anche all'aperto deve essere garantito almeno un metro tra due persone, se non congiunti conviventi.

Sulla decisione ha influito anche l'andamento della campagna vaccinale. La percentuale di vaccini somministrati in Italia, ha superato già il 53% della popolazione con almeno una dose, e circa il 27% che ha già completato il ciclo.