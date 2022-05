Stop dell'obbligo di indossare le mascherine dal 1 maggio 2022. La decisione è stata ufficializzata valuato l'attuale scenario epidemiologico. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito che il dispositivo di protezione delle vie aeree non sarà più obbligatorio nei luoghi di lavoro, locali e nei negozi, ma andranno ancora indossati sui mezzi pubblici, a scuola e nei cinema. In caso di assembramenti, poi, come mercati, fiere, eventi anche all'aperto in cui è prevista la presenza di un numero discreto di persone, sta alla soggettività del singolo indossarla, anche se è consigliato.

Al lavoro ? L'uso della mascherina in aziende ed uffici non è più obbligatorio, ma fino al 15 giugno le aziende private possono decidere in autonomia se introdurre comunque un obbligo, con una circolare interna.

L' emendamento al decreto Riaperture approvato in commissione alla Camera inserito in una ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che, a partire dal 1° maggio, resterà in vigore fino alla conversione in legge del decreto, prevede che fino al 15 giugno sia obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 :

Negozi, Bar e Ristoranti: stop alla mascherina

L'uso delle mascherine all'interno di locali, bar e ristoranti, al chiuso e all'aperto, non sarà più obbligatorio. Non si prevedono obblighi, ma solo raccomandazioni a proteggersi in caso di grande affluenza, anche in negozi, supermercati, stadi e aree spettacoli all'aperto.

Negli uffici pubblici e per tutta la pubblica amminstrazione l'uso delle mascherine FFP2, si legge nella circolare del ministro alla Pa, Renato Brunetta «è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti».

In sintesi, la mascherina non è più obbligatoria in: