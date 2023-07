Margarita Burn: perché la combo Lime e Sole provoca vesciche sulla pelle?

Cos’è Prima di decidere di sorseggiare un margarita, preparare un guacamole o mangiare agrumi durante un barbecue estivo in un pomeriggio soleggiato, è bene prestare attenzione a come si maneggiano questi cibi e bevande. In particolare, andrebbe evitato di bagnare la pelle con succo di limone o lime quando si è all'aperto. Questo perché la combinazione tra determinati alimenti ed esposizione al sole può causare arrossamento, vesciche e sensazione di bruciore sulla pelle. Questa reazione è chiamata fitofotodermatite, ma è più comunemente nota come "bruciatura da margarita" o "ustione da margarita". La buona notizia è che le ustioni da margarita sono relativamente facili da prevenire. Ecco tutto ciò che occorre sapere sulla reazione cutanea e cosa si può fare per proteggersi. Margarita Burn: cos’è la “scottatura da Margarita”? Shutterstock La scottatura da margarita, o fitofotodermatite, è un tipo di dermatite da contatto che si sviluppa quando la pelle entra in contatto con una classe di sostanze chimiche, chiamate furocumarine, e viene successivamente esposta ai raggi UV. Le furocumarine si trovano in alcune piante e frutti; in particolare, prezzemolo, pompelmo e lime che hanno le più alte concentrazioni di questo composto e come tali hanno la più alta probabilità di scatenare sintomi più intensi. Perché si chiama così Questa fitofotodermatite è comunemente chiamata "Margarita burn" perché è noto che le persone sperimentino questa reazione infiammatoria dopo aver spremuto i lime mentre erano all'aperto o seduti al sole. Questo è anche il motivo per cui si riscontra un aumento dell'incidenza di questa condizione durante i mesi estivi. Il fenomeno, però, non si limita solamente alla preparazione della bevanda: coloro che hanno la pelle sensibile o che hanno avuto dermatiti da contatto possono sviluppare questa condizione facendo giardinaggio, manipolando prodotti contenenti furocumarine o persino camminando all'aperto.

Cause Alcune piante e frutti, in particolare gli agrumi, contengono furocumarine, un composto chimico organico che può rendere la pelle più sensibile al sole e peggiorare gli effetti delle scottature solari. In genere, la fitofotodermite è una reazione topica, che si sviluppa dopo essersi versato qualcosa addosso (ad esempio, quando si spreme il lime), ma può anche accadere mangiando una zuppa a base di sedano. Quali sono le cause della “Margarita Burn”? Affinché si verifichi la fitofotodermite, è necessario lasciare sulla pelle un residuo di queste piante ed essere esposto ai raggi UVA del sole. Questo attiva una sostanza chimica comunemente presente nelle piante e nei frutti nota come furocumarine, che può quindi innescare una risposta infiammatoria topica. Il grado di reazione cutanea dipende dalla quantità di residui presenti sulla pelle, dal tipo di pianta a cui si è stati a contatto e da quanto tempo si è stati esposti al sole. In sostanza, fare una breve passeggiata con uno spruzzo di lime sul dito dopo aver preparato il guacamole probabilmente non provocherà un'ustione da margarita; di contro, versare il succo dell'intero frutto sulla mano e continuare a sedersi al sole per alcune ore, può causare una reazione che potrebbe richiedere diverse settimane o mesi per scomparire. Cosa sono le Fitofotodermatosi e quali alimenti le provocano? L'esposizione ad alcune piante (ingestione o contatto con la pelle) può provocare una reazione di fotosensibilità. Sebbene gli agrumi, come il lime, siano i principali responsabili delle ustioni da margarita, altri ortaggi e piante che contengono furocumarine possono rendere la pelle più sensibile agli effetti di luce UV, inclusi: Finocchio

Aneto

Anice

Tiglio

Angelica

Pastinaca

Carote

Sedano

Prezzemolo

Lime

Limoni

Arance

Pompelmo

Fichi. Alcune erbe infestanti, come il panace (Heracleum sphondylium) e la pastinaca selvatica (Pastinaca sativa ssp. sylvestris), contengono furocumarine e devono essere maneggiate con cura. Un sottogruppo di fitofotodermite è noto come "dermatite di Berloque", un riferimento degli anni '20 al fatto che colpiva frequentemente le persone che indossavano profumi e acque di colonia contenenti olio di bergamotto, che è derivato da arance contenenti furocumarine. A cosa prestare attenzione Mentre la fitofotodermatite non può diffondersi da persona a persona, è possibile accidentalmente causare la reazione cutanea in un'altra persona. Ad esempio, se un genitore spreme gli agrumi e tocca i propri figli senza lavarsi accuratamente le mani, i bambini che in seguito giocano fuori al sole potrebbero subire un'ustione da margarita. Per approfondire: Fotosensibilità, Allergia Solare e Fotodermatosi

Sintomi Margarita Burn: come si manifesta? Le ustioni da Margarita possono essere difficili da identificare a causa della loro somiglianza nell'aspetto con altre eruzioni cutanee causate dall'esposizione fototossica. Spesso, la diagnosi di fitofotodermite dipende dalla conoscenza della storia di ciò che è accaduto nelle ore e nei giorni che hanno preceduto il primo segno dell'eruzione cutanea. Questa può essere caratterizzata da: Arrossamento

Prurito

Piccole protuberanze che possono fondersi in chiazze in rilievo

Orticaria o lesioni eczematose, con eruzioni pruriginose o vesciche (o bolle)

Gonfiore e dolore

Iperpigmentazione (macchie scure sulla pelle) Di solito, occorrono circa due ore dopo l'esposizione al sole perché questi sintomi inizino a manifestarsi. Le eruzioni possono comparire ovunque sulla pelle che è stata esposta alle furocumarine, ma si presentano tipicamente intorno alle mani, alle braccia e alla bocca (aree esposte durante la preparazione e il consumo di cibi, escursionismo o giardinaggio) e, di solito, si presenta in strane formazioni come strisce, macchie o persino impronte di mani. Shutterstock Quanto dura una scottatura da Margarita? I segni di un'ustione di margarita potrebbero non attivarsi immediatamente dopo che sei stato al sole. In 24-48 ore, la tua pelle potrebbe iniziare a sentire formicolio e gonfiore e iniziare ad arrossarsi. Entro un altro giorno o due, si svilupperanno vesciche dolorose nelle aree colpite. Una volta che le vesciche guariscono, in genere lasciano un'iperpigmentazione marrone nelle aree interessate della pelle. Sebbene indolori, quelle macchie possono richiedere mesi per sbiadire e probabilmente si scuriranno se esposte nuovamente alla luce solare.