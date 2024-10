Marcatori tumorali: cosa sono? Quando servono e risultati

Cosa sono i marcatori tumorali? I marcatori tumorali sono sostanze che si possono trovare in quantità aumentate nel sangue, nelle urine o in altri campioni biologici, in presenza di alcune malattie neoplastiche. Queste molecole possono essere: Sintetizzate e rilasciate dalle cellule o dai tessuti tumorali;

Prodotte dall'organismo in risposta alla crescita neoplastica. Shutterstock Il dosaggio dei marcatori tumorali può essere utilizzato, insieme ad altri esami e procedure, per: Rafforzare o confermare una diagnosi, in presenza di disturbi che facciano sospettare una malattia neoplastica;

Seguire l'andamento clinico di un tumore, verificando l'efficacia della terapia;

Predire le recidive, cioè la ripresa della malattia, dopo una fase di remissione. Quest'indicatori possono risultare positivi per ragioni diverse dal cancro e, viceversa, è possibile avere una neoplasia senza che il corrispondente marcatore risulti elevato. Va sottolineato, inoltre, che non si può associare in maniera univoca ed assoluta un marcatore ad un tipo di tumore, poiché l'alterazione dei valori potrebbe dipendere da malattie benigne e da altre condizioni dell'organismo. Da ricordare I marcatori tumorali possono essere presenti nell'organismo anche in condizioni diverse dal cancro, ma alcune cellule tumorali ne producono in quantità molto superiori alla norma.

Perché sono utili alla diagnosi? I marcatori o "markers" tumorali sono ormoni, proteine o altre sostanze biologiche che vengono prodotte dal tessuto canceroso o dall'organismo in risposta ad alcuni tipi di neoplasia. Le alterazioni che caratterizzano la cellula tumorale trovano, infatti, un loro corrispettivo in particolari modifiche morfologiche e biochimiche; queste possono essere rilevate a distanza (ossia nel sangue), misurando la concentrazione di molecole prodotte e liberate dalla cellula neoplastica. Alcuni marcatori sono prodotti solo dalle cellule di un organo, quindi possono essere associati ad un tipo di tumore (come l'antigene prostatico specifico, PSA, per la prostata o il CA 125 per l'ovaio). Altre molecole, invece, possono aumentare le loro concentrazioni in presenza di diverse forme neoplastiche (come l'antigene carcino-embrionario, CEA, per tumore del colon, della mammella e del fegato).

Valori normali I marcatori tumorali sono sostanze normalmente assenti o presenti nel plasma, ma solo in basse concentrazioni in chi non ha un tumore. In presenza di una neoplasia, invece, questi parametri possono comparire o aumentare nell'organismo, costituendo una sorta di "segnale".

Marcatori tumorali alti: cause Le concentrazioni dei marcatori lievemente alterate possono essere associate ad infiammazioni o malattie benigne, spesso riconducibili ad un organo specifico. Valori molto superiori rispetto alla norma hanno generalmente il significato di terapia non efficace. La ricomparsa di elevate concentrazioni del marcatore tumorale in esame nei pazienti in fase di monitoraggio post-terapico indica spesso la comparsa di metastasi o la ripresa della malattia.

Come si misurano Il dosaggio dei marcatori tumorali è un'analisi di laboratorio. Di solito, la loro concentrazione viene determinata a partire dalle cellule neoplastiche circolanti nel sangue periferico, prelevato dal braccio del paziente. In base alla malattia tumorale, i marcatori possono essere misurati anche in campioni di tumori solidi, linfonodi, midollo osseo ed altri fluidi corporei (come urine, feci e liquido ascitico).

Preparazione Per l'analisi dei marcatori tumorali, è richiesto solitamente il digiuno di almeno 8 ore, per evitare che gli alimenti interferiscano con il risultato. Altri fattori che possono influenzare l'esame comprendono: Abitudini di vita o condizioni fisiologiche : es. le mestruazioni (possono causare un aumento del marcatore usato nel tumore dell'ovaio, CA125, pur in assenza di qualsiasi malattia) o l'attività sessuale dell'uomo (può provocare variazioni nei livelli del PSA, marcatore utilizzato nel tumore della prostata).

: es. le mestruazioni (possono causare un aumento del marcatore usato nel tumore dell'ovaio, CA125, pur in assenza di qualsiasi malattia) o l'attività sessuale dell'uomo (può provocare variazioni nei livelli del PSA, marcatore utilizzato nel tumore della prostata). Malattie benigne : in generale, le patologie di un organo provocano un aumento degli stessi marcatori che vengono prodotti anche in presenza di tumori maligni; ad esempio: i livelli di PSA nel sangue sono elevati nel caso di ipertrofia prostatica o prostatite; l'endometriosi provoca incrementi del CA125 (marcatore usato nel tumore dell'ovaio) ecc.

: in generale, le patologie di un organo provocano un aumento degli stessi marcatori che vengono prodotti anche in presenza di tumori maligni; ad esempio: i livelli di PSA nel sangue sono elevati nel caso di ipertrofia prostatica o prostatite; l'endometriosi provoca incrementi del CA125 (marcatore usato nel tumore dell'ovaio) ecc. Farmaci ed interventi terapeutici.