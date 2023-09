Mappatura dei nei a fine estate: perché farla?

Perché in estate i nei sono più evidenti?

D'estate, nei o lesioni pigmentarie che durante l'inverno non erano ben visibili o ai quali non abbiamo fatto caso, diventano maggiormente evidenti. Non solo, ci si espone maggiormente ai raggi solari e alle scottature, che possono incidere sullo sviluppo e la comparsa di nuove lesioni o macchie. Per tale ragione, al rientro dalle vacanze, gli esperti consigliano di sottoporsi alla mappatura dei nei per monitorare eventuali nuove formazioni o nei che si sono modificati.