Mangiare proteine a cena migliora il sonno

Introduzione

A colazione si prediligono carboidrati e alimenti energetici che forniscano la giusta carica per affrontare la giornata, la sera, invece, per cena, si promuovono pasti leggeri, a prevalenza proteica evitando dolci e grassi. L'ultimo pasto della giornata, ovviamente, precede di poche ore il sonno. La scelta degli alimenti possono, in tal senso, favorire cibi ad elevato contenuto proteico prima di andare a dormire per favorire un sonno lungo e ristoratore.

Uno studio condotto da un team di ricercatori americani, pubblicato sulla rivista 'Cell', ha evidenziato come una cena base di proteine, meglio se vegetali, aiuta a dormire meglio.