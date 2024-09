Mangiare più uova migliora la memoria?

Uova e memoria: cosa dice lo studio?

Per testare gli effetti delle uova sul funzionamento cognitivo, i ricercatori della School of Public Health and Department of Family Medicine dell'Università della California a San Diego, hanno raccolto dati su 890 adulti (357 uomini e 533 donne) che hanno partecipato allo studio.

Tutti i partecipanti erano over 55 anni (età media compresa tra 70 e 72 anni).

Il consumo di uova è stata monitorata tra il 1988 e il 1991 tramite questionari sulla frequenza alimentare. I ricercatori hanno anche sottoposto i partecipanti a test di prestazione, esaminando il funzionamento cognitivo globale, come linguaggio, orientamento, attenzione, memoria, funzione esecutiva, flessibilità mentale e monitoraggio visuo-motorio.

Il 14% degli uomini e il 16,5% delle donne hanno dichiarato di non aver mai mangiato uova. Al contrario, il 7% degli uomini e quasi il 4% delle donne hanno dichiarato di consumare uova più di cinque volte a settimana.

I risultati hanno dimostrato che le donne che consumavano più uova avevano un calo minore nei punteggi di fluidità, che valutano la memoria semantica e la funzione esecutiva.

I ricercatori hanno confermato che il consumo di quattro-cinque uova a settimana può contribuire al miglioramento della memoria e alla prevenzione del declino cognitivo.