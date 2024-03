Introduzione

Mangiare in tarda serata, dopo le 23:00 o di notte, per via di cattive abitudini o turni al lavoro, è strettamente correlato ad un rischio maggiore per la salute. Rischio che raddoppia nei soggetti diabetici. Un problema che coinvolge di più i lavoratori notturni e turnisti, esposti anche a disturbi del sonno, aumento dei livelli di colesterolo e accumulo di peso.

