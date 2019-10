Differenza tra Mandibola e Mascella Shutterstock Spesso, nel linguaggio comune, si è soliti utilizzare i termini mandibola e mascella come sinonimi. In realtà, come riportato nell'immagine, i due termini si riferiscono a due regioni anatomiche ben distinte: la mandibola forma l'impalcatura inferiore della bocca. Ospita, nell'arcata alveolare, i denti inferiori ed è l'unica parte mobile della faccia.

la mascella forma invece l'impalcatura superiore della bocca ed ospita l'arcata dentaria superiore. A differenza della mandibola, la mascella è un osso fisso, per cui non si muove con l'apertura e chiusura della bocca. Il fatto che la mandibola sia spesso indicata come mascella inferiore, e che la mascella sia spesso indicata come mascella superiore, alimenta la confusione tra i due termini. Complessivamente le due ossa sono anche indicate come ossa mascellari.

Osteonecrosi della Mandibola L'osteonecrosi della mascella è una grave malattia che colpisce una o entrambe le ossa mascellari (mandibola e mascella). Osteonecrosi significa, letteralmente, "morte dell'osso". E' quindi facile intuire come l'osteonecrosi mandibolare porti a complicanze infettive (osteomielite), con ulcerazioni croniche della mucosa orale ed esposizione dell'osso necrotico sottostante. Recentemente l'uso dei bifosfonati (o bisfosfonati) è stato incluso tra le possibili cause di osteonecrosi della mascella. Questi farmaci - tra i quali si ricordano l'alendronato, il risedronato, l'ibandronato e il zoledronato - agiscono come inibitori del riassorbimento osseo. Per questo vengono comunemente prescritti nella prevenzione e cura dell'osteopenia e dell'ostoporosi. I rischi maggiori, tuttavia, sono a carico di quei pazienti che assumono bifosfonati per il trattamento di alcune complicanze ossee del cancro (metastasi ossee a carattere litico). In questi casi, infatti, i dosaggi impiegati sono nettamente superiori. Sebbene il rischio di osteonecrosi della mascella - relativo all'uso di bifosfonati a basso dosaggio per il trattamento e la prevenzione dell'osteoporosi - sia ancora da chiarire, è bene informare il proprio dentista durante (o meglio prima di iniziare) la terapia con questi farmaci, soprattutto in vista di interventi odontoiatrici invasivi come gli impianti dentari. Un'attenta igiene orale, assistita da periodiche visite odontoiatriche, è molto importante; infatti, il rischio di osteonecrosi della mascella associato all'uso di bifosfonati sembra maggiore nei pazienti con scarsa igiene orale, con parodontopatie o in caso di cure dentarie invasive durante il trattamento.

Bocca più grande del Mondo Francisco Domingo Joaquim è entrato nel guinness dei primati come l'uomo con la bocca più larga del mondo. La sua cavità orale ha fatto registrare un'apertura massima di 17cm (6,69 pollici). Come mostrato nell'immagine questa particolare dote consente al giovane angolano di mettersi in bocca una lattina di coca-cola senza troppe difficoltà. La rilevazione ufficiale è stata effettuata durante la trasmissione "Lo Show dei Record" registrata a Roma il 18 marzo 2010.