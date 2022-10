Malattie Sessualmente Trasmissibili Sintomi: quali sono e rischi

Un aspetto importante che accomuna molte malattie a trasmissione sessuale (MST) è il fatto di decorrere in maniera asintomatica , cioè senza provocare sintomi evidenti, almeno in una prima fase: non avvertendo sintomi o disturbi particolari, il soggetto rimane a lungo non consapevole di aver contratto l'infezione e di esserne portatore.

Sintomi

Quali sono i sintomi delle Malattie Sessualmente Trasmissibili?

Un'infezione a trasmissione sessuale diviene malattia quando produce segni o sintomi apprezzabili. In alcuni casi, infatti, il sistema immunitario riesce a confinare il patogeno e ad impedirne un eccessivo sviluppo, di conseguenza la patologia decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica. L'individuo che sviluppa simile forma di malattia sessualmente trasmissibile può comunque trasmettere l'infezione in occasione di contatti sessuali di varia natura; i soggetti infetti, a loro volta, potranno divenire portatori sani o subire i sintomi e le complicanze della patologia.

In generale, le prime manifestazioni delle malattie veneree insorgono poco dopo il contagio (da pochi giorni fino a tre mesi); si parla, in tal caso, di infezione primaria o di infezione acuta. Sebbene questa fase possa passare del tutto inosservata, le sue tipiche manifestazioni includono sintomi come:

Perdite ed insoliti sanguinamenti vaginali al di fuori delle mestruazioni (anche di poca importanza)

Dolore o bruciore durante la minzione

Dolore o fastidio durante i rapporti sessuali

Prurito intimo

Irritazioni, arrossamenti e bruciore agli organi genitali

Bolle, ulcere o vescicole più o meno dolenti nell'area genitale, orale o rettale

Ingrossamento dei linfonodi inguinali

Febbreed altri sintomi simil influenzali.

Talvolta, la sintomatologia è talmente lieve ed aspecifica da spingere il paziente ad interpretarla come un malessere passeggero, ad esempio un'irritazione cutanea od un banale raffreddore. In ogni caso, comunque, i sintomi dell'infezione primaria si risolvono nel giro di poche settimane, a volte anche in assenza di cure. Purtroppo, nonostante ciò, molte volte la patologia continua a progredire, specie in assenza di un valido trattamento. Così, mesi o addirittura anni dopo l'infezione primaria, la malattia sessualmente trasmissibile può produrre segni e sintomi ben più gravi, come:

Episodi ricorrenti di dolore genitale

Infertilità

Alcune forme di cancro

Dolore pelvico

Arrossamenti e gonfioriscrotali

Rash cutanei generalizzati

Ascessi inguinali

Comparsa di vescichette in varie sedi corporee.

Il fatto che i segni ed i sintomi primari delle malattie veneree siano spesso modesti e tali da non essere riconosciuti, ne complica la diagnosi ed il trattamento, facilitandone la trasmissione e l'evoluzione in senso sfavorevole.

Per quanto detto, l'aspetto apparentemente sano del proprio partner e delle sue zone genitali, non protegge in alcun modo dal rischio di acquisire una malattia sessualmente trasmissibile durante il rapporto sessuale.