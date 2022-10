Malattie Sessualmente Trasmissibili: Cura e Prevenzione

Quando rivolgersi al medico Molte delle malattie sessualmente trasmesse possono essere curate in modo efficace, ma solo se vengono diagnosticate e trattate tempestivamente. Shutterstock Alla comparsa di un sintomo sospetto o del minimo dubbio circa un possibile contagio, è quindi fondamentale sospendere l'attività sessuale, consultare un medico per sapere che cosa fare ed informare il partner. Indicativamente, come riferimento generale, se si escludono alcune forme di epatite virale, l'AIDS e l'herpes genitale, le MST possono essere curate in modo definitivo, a patto che si segua in modo corretto la terapia indicata.

Trattamento La scelta del trattamento dipende dal tipo di malattia a trasmissione sessuale in corso, tenendo in considerazione l'eziologia (batterica, virale e parassitaria) che rende le cure estremamente diverse e specifiche per ogni tipologia di infezione. Indipendentemente dal tipo di malattia sessualmente trasmessa, la diagnosi ed il trattamento precoce aumentano le opportunità di cura. Un intervento tempestivo è molto importante anche perché riduce l'infettività del paziente e limita i contagi. Sperare che i sintomi scompaiano o che l'infezione venerea guarisca spontaneamente è un comportamento rischioso ed incosciente, che può determinare ritardi nella cura ed aumentare complicanze e sequele sia per l'individuo in sé che per il suo partner. Altrettanto imprudente risulta l'autoterapia farmacologica. Cura delle Malattie Sessualmente Trasmissibili: punti chiave Un aspetto importante è che il trattamento delle malattie sessualmente trasmesse dev'essere esteso anche ai partners sessuali avuti negli ultimi mesi, anche quando non presentano sintomi. In caso contrario, oltre a facilitare la diffusione della malattia, nelle coppie stabili si rischierebbe di ricadere in un circolo vizioso, ovvero nelle reinfezioni per il cosiddetto " effetto ping-pong ".

Un altro aspetto fondamentale, è l' astensione dai rapporti sessuali , fino al completamento della terapia e al successivo controllo medico che accerterà l'avvenuta eradicazione dell'infezione.

, fino al completamento della terapia e al successivo controllo medico che accerterà l'avvenuta eradicazione dell'infezione. Per ridurre il rischio di contagio, inoltre, sono disponibili alcuni vaccini. Un vaccino che viene raccomandato alle donne in giovane età è quello per il papilloma virus. Altro vaccino disponibile è quello per l'epatite B e per l'epatite A.