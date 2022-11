Malattie Sessualmente Trasmissibili: si possono contrarre senza fare sesso?

Non solo sesso Malattie Sessualmente Trasmissibili: come si trasmettono oltre al sesso Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono patologie che si possono contrarre e trasmettere prevalentemente durante il sesso vaginale, anale o orale non protetto (senza preservativo). Shutterstock Tuttavia, alcune malattie sessualmente trasmissibili possono essere trasmesse: Durante altri tipi di attività intime , come baci, contatto pelle a pelle o tra mucose genitali e condivisione di giocattoli sessuali;

, come baci, contatto pelle a pelle o tra mucose genitali e condivisione di giocattoli sessuali; Attraverso comportamenti casuali , come il prendere in prestito asciugamani sporchi o condividere oggetti per l'igiene personale (rasoi);

, come il prendere in prestito asciugamani sporchi o condividere oggetti per l'igiene personale (rasoi); Tramite l'esposizione diretta a sangue, ferite aperte o fluidi corporei contenenti gli agenti infettanti, come saliva, eiaculato maschile e secrezioni vaginali. In generale, quindi, i microrganismi responsabili delle malattie sessualmente trasmissibili riconosco differenti modalità di contagio. MST: l'importanza di screening e test regolari Molte malattie sessualmente trasmissibili decorrono in maniera asintomatica per molto tempo, cioè senza provocare sintomi evidenti almeno nelle prime fasi dopo il contagio. In pratica, non avvertendo disturbi particolari, il soggetto rimane a lungo ignaro della propria condizione; questa caratteristica facilita la trasmissione della malattia, dato che il soggetto, pur non presentando sintomi, può comunque contagiare altre persone. Anche senza sintomi, le malattie sessualmente trasmissibili hanno un profondo impatto sulla salute sessuale e riproduttiva in tutto il Mondo. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: Più di 1 milione di infezioni a trasmissione sessuale (IST) vengono acquisite ogni giorno in tutto il Mondo e la maggior parte di queste è asintomatica.

vengono acquisite ogni giorno in tutto il Mondo e la maggior parte di queste è asintomatica. Ogni anno ci sono circa 374 milioni di nuove infezioni con 1 delle 4 malattie sessualmente trasmissibili curabili: clamidia, gonorrea, sifilide e tricomoniasi.

Si stima che oltre 500 milioni di persone di età compresa tra 15 e 49 anni abbiano un'infezione genitale da virus herpes simplex.

L'infezione da papilloma virus umano (HPV) è associata a oltre 311.000 decessi per cancro cervicale ogni anno. Ricorda! Fino al 90% delle malattie sessualmente trasmissibili non presenta sintomi, almeno nelle fasi iniziali. Ciò rende la prevenzione, lo screening e gli esami diagnostici fondamentali per il mantenimento della salute sessuale e riproduttiva. MST: quali sono le cause? Le malattie sessualmente trasmissibili sono causate da infezioni di diversa natura: è noto che più di 30 diversi batteri, virus, funghi e parassiti vengono trasmessi per lo più attraverso il sesso con un partner infetto, specie se non protetto dal profilattico usato correttamente (ciò include qualsiasi rapporto avvenuto con un preservativo rotto, scaduto o non indossato prima di iniziare il rapporto). Occorre precisare che i rapporti a rischio di contagio non riguardano solo i rapporti vaginali, ma anche quelli anali ed orali. La più nota malattia sessualmente trasmissibile è sicuramente l'AIDS, ma ne esistono molte altre più comuni e altrettanto temibili: gonorrea, sifilide, clamidia, infezioni da papilloma virus umano (HPV), herpes genitale, epatite B e tricomoniasi sono le condizioni a maggiore incidenza. Inoltre, emergono focolai di nuove infezioni che possono essere acquisite tramite contatto sessuale come vaiolo delle scimmie, infezioni da Shigella sonnei e Neisseria meningitidis, Ebola e Zika, nonché ricomparsa di MST trascurate come il linfogranuloma venereo. Nota bene: per completezza d'informazione, nell'articolo sono menzionate, quali esempi a supporto del testo, sia malattie sessualmente trasmissibili, sia infezioni non considerati come tali in senso stretto, ma comunque correlate all'attività sessuale, come la vaginosi batterica e l'herpes simplex di tipo 1.

Modalità di trasmissione oltre ai rapporti sessuali Si può contrarre una Malattia Sessualmente Trasmissibile senza fare sesso? Le malattie sessualmente trasmissibili non si contraggono esclusivamente con i rapporti sessuali. Molte di queste infezioni si trasmettono, infatti, tramite liquidi organici, come: Secrezioni precoitali (come il liquido pre-eiaculatorio)

(come il liquido pre-eiaculatorio) Secrezioni vaginali

Sperma

Sangue

Saliva. Pertanto, il rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile (MST) senza avere rapporti sessuali esiste. Ad esempio, quando si pratica il petting, sussiste una certa probabilità di trasmissione, in caso di contatto dei genitali od eiaculazione in prossimità di essi. In altri casi, può bastare uno stretto contatto fisico: alcuni esempi sono l'herpes genitale, il papilloma o la sifilide che si trasmettono per contatto diretto con la pelle o le mucose (vagina, uretra, ano, bocca) contenenti l'agente infettante. Importante è sottolineare che non tutte le malattie sessualmente trasmissibili possono essere contratte attraverso il contatto con ogni singola sezione della pelle o con ogni singolo fluido corporeo. Quali segmenti di pelle/mucose o quali liquidi corporei aumentano il rischio di contrarre l'infezione dipende dalla particolare MST; infine, occorre tenere in considerazione anche se la malattia a trasmissione sessuale è sito-specifica (come l'herpes genitale) o se si tratta di una patologia sistemica (come la sifilide). Contatto pelle a pelle Alcune malattie sessualmente trasmissibili, come l'herpes, la sifilide e l'HPV, possono diffondersi attraverso un breve contatto pelle a pelle con qualcuno che ha l'infezione. Ciò può verificarsi, per esempio, quando la bocca tocca i genitali o l'area anale.

Possibile è anche contrarre una MST se si viene a contatto con una piaga o un'ulcera e poi si toccano i genitali, la bocca o gli occhi prima di lavarsi le mani.

I ceppi di HPV che causano le creste di gallo (o condilomi acuminati, verruche genitali) si possono trasmettere attraverso il contatto genitale-genitale o genitale-anale, anche se non c'è contatto con la lesione. Non si trasmettono solo con il sesso penetrativo Le infezioni a trasmissione sessuale non possono essere trasmesse solo attraverso i rapporti sessuali con penetrazione. Molti atti sessuali non penetrativi – come masturbazione reciproca, cunnilingus, fellatio, tribadismo, fingering e anilingus – prevedono il contatto pelle a pelle o tra mucose, nonché lo scambio di fluidi corporei, quindi l'esposizione alle particelle infettive è possibile.

Altre attività sessuali MST: con quali altre attività sessuali si possono contrarre? Per essere molto chiari, le malattie sessualmente trasmissibili non sono erbacce: non spuntano semplicemente dal nulla. Affinché un'infezione di questo genere venga trasmessa, qualcuno deve trasmetterla, quindi deve essere positivo alle MST (e l'unico modo per saperlo è fare il test). A seconda della malattia sessualmente trasmissibile, l'infezione che ne è all'origine potrebbe essere trasmessa durante qualsiasi attività sessuale che comporti l'interazione con i seguenti distretti corporei/fluidi biologici: Bocca, labbra, gola o saliva

Sangue o latte materno

Fluido vaginale, pre-eiaculato, sperma o secrezioni anali

Canale anale interno, ingresso anale o perineo

Canale vaginale, vulva, pene o testicoli Ciò significa che, in teoria, un'infezione a trasmissione sessuale può essere trasmessa durante uno qualsiasi dei seguenti atti sessuali, oltre che con i "tradizionali" rapporti vaginali e anali: Baciare

Stimolazione orale dei capezzoli

Sesso orale

Stimolazione con dita e mani di ano, vagina, pene, vulva, inclusa la masturbazione reciproca

Petting e preliminari ai rapporti sessuali

Attività NON sessuali La trasmissione delle MST attraverso il contatto non sessuale è rara, ma si verifica. Quali altre attività non sessuali possono trasmettere una MST? Tutto ciò che comporta l'ingestione, l'esposizione o lo scambio di fluidi corporei potrebbe causare la trasmissione dell'infezione. Per esempio: Alcune infezioni possono propagarsi con l'uso condiviso di asciugamani , articoli da toilette, indumenti umidi e sanitari già infetti oppure di giocattoli sessuali che non adeguatamente puliti o protetti da un preservativo Le malattie sessualmente trasmissibili che possono diffondersi con queste modalità includono: tricomoniasi, gonorrea, herpes, HPV e clamidia.

, articoli da toilette, indumenti umidi e sanitari già infetti oppure di che non adeguatamente puliti o protetti da un preservativo Le malattie sessualmente trasmissibili che possono diffondersi con queste modalità includono: tricomoniasi, gonorrea, herpes, HPV e clamidia. Farsi un tatuaggio o un piercing , condividere aghi o ricevere una trasfusione di sangue contaminato: alcuni microorganismi vengono trasmessi, invece, con una certa frequenza sia per via sessuale, che per via parenterale ; è il caso, ad esempio, dell'HIV e del virus dell'epatite B, entrambi comuni in alcune categorie di tossicodipendenti. Oltre che per lo scambio di siringhe, queste infezioni possono essere trasmesse anche tramite l'uso promiscuo di rasoi od oggetti da taglio non ben sterilizzati (ad esempio, per interventi chirurgici o tatuaggi).

, di sangue contaminato: alcuni microorganismi vengono trasmessi, invece, con una certa frequenza sia per via sessuale, che ; è il caso, ad esempio, dell'HIV e del virus dell'epatite B, entrambi comuni in alcune categorie di tossicodipendenti. Oltre che per lo scambio di siringhe, queste infezioni possono essere trasmesse anche tramite l'uso promiscuo di rasoi od oggetti da taglio non ben sterilizzati (ad esempio, per interventi chirurgici o tatuaggi). Auto inoculazione (es. condilomi acuminati). Inoltre, diverse malattie a trasmissione sessuale si possono passare dalla madre al figlio durante la gravidanza, il travaglio e l'allattamento. Altri microorganismi riconoscono modalità di contagio prevalentemente non sessuali; è il caso, ad esempio, del virus dell'epatite A, dei batteri Shigella, Campylobacter e Salmonella, nonché dei parassiti Giardia lamblia e Cryptosporidium, tutti trasmessi prevalentemente per via oro fecale (cioè con l'ingestione di alimenti contaminati), ma anche durante rapporti sessuali di natura oro-anale e genito-anale.

Si possono contrarre dalla toilette? Malattie Sessualmente Trasmissibili: si possono prendere usando il wc? Shutterstock L'utilizzo di sanitari pubblici viene generalmente considerata una pratica a basso rischio, in quanto la maggior parte dei microorganismi responsabili di malattie sessualmente trasmissibili non sopravvive a lungo all'esterno del corpo, quindi possono rimanere sulle superfici contaminate per un tempo limitato. Tuttavia, contrarre un'infezione da un sedile del water, una vasca idromassaggio o una piscina pubblica rimane una delle maggiori preoccupazioni in termini di potenziale trasmissione. La trasmissione con tale modalità richiederebbe un contatto genitale o anale diretto con un fluido corporeo depositato molto di recente. Il rischio aumenta con i sedili del water umidi o se si ha una lesione (piaga, ulcera) che entra in diretto contatto con la superficie in cui è presente un microrganismo capace di causare una malattia sessualmente trasmissibile.

Si possono contrarre da un tatuaggio o da un piercing? Malattie Sessualmente Trasmissibili: si possono prendere da un tatuaggio? Sì, ci può essere un rischio per l'HIV o un'altra infezione trasmessa dal sangue (come l'epatite B o C) se gli strumenti utilizzati per il piercing o il tatuaggio non vengono sterilizzati e disinfettati tra un cliente e l'altro. Qualsiasi strumento utilizzato per perforare o tagliare la pelle deve essere usato una volta e poi smaltito in modo sicuro. Se si sta pensando di farsi tatuare o farsi un piercing, chiedi ai professionisti (piercer e tatuatori) di spiegare quali siano le precauzioni da loro adottate; nel caso ci fossero dubbi sulla pulizia di strumenti o locali, meglio andare altrove.