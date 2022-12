Malattie Sessualmente Trasmissibili che sembrano Infezioni Urinarie? Come distinguerle

Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) , come per esempio la clamidia e la gonorrea , possono causare bruciore durante la minzione e dolore pelvico simile a quello che si manifesta nel corso delle infezioni delle vie urinarie (IVU) . Pertanto, riuscire a distinguere l'una o l'altra condizione potrebbe non essere così immediato. Prosegui con la lettura per saperne di più sui sintomi e le differenze tra una malattia sessualmente trasmissibile e un'infezione urinaria.

Comune è anche avere una malattie sessualmente trasmissibile che non comporta alcun sintomo. Nonostante siano asintomatiche , queste infezioni possono essere trasmesse ai partner e causare danni alla salute riproduttiva a lungo termine. Se si è sessualmente attivi, sottoporsi a controlli regolari e test per le malattie sessualmente trasmissibili sono una parte importante della prevenzione.

Le malattie sessualmente trasmissibili sono patologie di natura infettiva che vengono trasmesse soprattutto durante il contatto sessuale, compreso il sesso orale , vaginale e anale. Tuttavia, batteri , virus e parassiti che ne sono responsabili non diffondono da una persona all'altra esclusivamente per via sessuale. Alcune di queste infezioni possono essere tramesse, infatti, anche attraverso il contatto ravvicinato con fluidi corporei ( saliva , eiaculato maschile, secrezioni vaginali e sangue ) in cui sono presenti gli agenti infettanti, nonché dal contatto diretto con la pelle o le mucose .

Sintomi IVU

Quali sono i sintomi comuni delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili?

Le infezioni delle vie urinarie sono disturbi che possono riguardare diversi tratti dell'apparato urinario: reni, ureteri, vescica o uretra. La cistite e l'uretrite sono le infezioni urinarie più comuni e, in genere, presentano un decorso benigno, a patto che vengano trattate adeguatamente. Qualche volta, però, questi disturbi possono essere molto fastidiosi e cronicizzare, cioè ripresentarsi in modo frequente nella stessa persona. Inoltre, se trascurati, possono dar luogo a complicanze molto gravi, come l'infezione dei reni, detta pielonefrite, l'insufficienza renale o, addirittura, la setticemia. Per questo motivo, le infezioni delle vie urinarie non devono mai essere sottovalutate.

Le infezioni del tratto urinario si verificano quando i microrganismi patogeni (batteri, virus, parassiti, funghi) entrano nell'uretra, il tubo che trasporta l'urina dalla vescica alla vulva o al pene. Le infezioni del tratto urinario possono capitare a chiunque e non sono malattie sessualmente trasmissibili. Tuttavia, fare sesso aumenta il rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie, in particolare per le donne a causa della brevità dell'uretra (gli agenti infettivi possono risalire e raggiungere più facilmente la vescica) e della vicinanza del meato urinario, cioè dell'apertura esterna dell'uretra, con gli orifizi vaginale e anale. Questo si traduce in una maggiore possibilità di contaminazione da parte dei germi di origine intestinale.

Per approfondire:

Per contro, va detto che l'uomo, avendo un'uretra più lunga, è più esposto al rischio di uretrite, dato che maggiore è il tratto a disposizione dei patogeni per attecchire.

Per entrambi i sessi, i sintomi comuni di un'infezione urinaria sono:

Dolore o bruciore durante la minzione

Necessità impellente di urinare anche quando la vescica è vuota

Minzione più frequente

Urina torbida, di colore scuro e di odore pungente

Urina con tracce di sangue

Dolore al basso ventre e nella regione lombare

Altri sintomi associati alle infezioni urinarie possono essere febbre, vomito e diarrea. La febbre e il dolore nella parte bassa della schiena, in particolare, sono segnali di allarme per una possibile infezione renale, detta pielonefrite, che merita immediata attenzione medica.