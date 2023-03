Malattie scatenate dal sesso: quali sono e perché si manifestano

Mal di testa da rapporto sessuale

Il sesso può far venire mal di testa?

La cefalea da rapporto sessuale è una forma di mal di testa che si presenta durante l'atto coitale o al raggiungimento dell'orgasmo.

Nel primo caso, si tratta prevalentemente di un mal di testa da sforzo e dipende dalla contrazione dei muscoli della testa e del collo correlata all'eccitazione sessuale. In particolare, la cefalea insorge nel bel mezzo dell'attività sessuale e tende a peggiorare a mano a mano che aumenta lo stato di eccitamento. La maggior parte dei mal di testa da sforzo è quasi sempre benigno e, più comunemente, occorre in pazienti inclini all'emicrania .

e dipende dalla contrazione dei muscoli della testa e del collo correlata all'eccitazione sessuale. In particolare, la cefalea insorge nel bel mezzo dell'attività sessuale e tende a peggiorare a mano a mano che aumenta lo stato di eccitamento. La maggior parte dei mal di testa da sforzo è quasi sempre benigno e, più comunemente, occorre in pazienti . Il secondo tipo di mal di testa indotto dal sesso è la cefalea orgasmica e consiste in un dolore molto intenso e grave che di solito si verifica appena prima dell'orgasmo o subito dopo. In questo caso, il mal di testa si manifesta a pochi minuti dall'orgasmo con un dolore intenso, si acuisce al raggiungimento del piacere sessuale, quindi scompare dopo breve tempo dalla risoluzione del rapporto. La cefalea orgasmica può essere una risposta ad un aumento della pressione sanguigna e, di solito, dura da pochi minuti a diverse ore.

Il rischio d'incorrere in questa forma di mal di testa aumenta in caso di accumulo di stress, stanchezza eccessiva e più rapporti sessuali in rapida successione; tra i fattori che possono contribuire a scatenare un episodio doloroso nelle persone predisposte rientrano anche il grado di eccitazione sessuale ed alcune posizioni sessuali. Inoltre, le cefalee sessuali sono tipicamente peggiorate dal movimento.

Cosa fare

Mentre alcuni episodi di mal di testa sessuale possono essere inevitabili, è possibile attuare alcune strategie per ridurre le probabilità di manifestare la cefalea coitale, come ridurre o, se possibile, eliminare i fattori scatenanti, attuando alcune modificazioni dello stile di vita (es. abitudini legate al sonno o dieta). Inoltre, per evitare che il rapporto possa scatenare un attacco di mal di testa, è importante cercare l'approccio sessuale in condizioni di rilassamento e non di stanchezza.

Se il controllo di questi stimoli è inefficace, è possibile ricorrere alla terapia farmacologica su indicazione del medico curante: di solito, per ridurre il dolore, vengono prescritti farmaco antinfiammatori non steroidei (FANS), come indometacina e triptani.

Quando necessario, sempre previo consiglio medico, è possibile ricorrere, nel breve termine, all'assunzione di un farmaco anti-cefalea prima del rapporto, per ridurre il rischio che il problema si presenti.

Quando preoccuparsi

Sebbene il mal di testa da coito sia nella maggior parte dei casi benigno, raramente può essere un indicatore di un problema più serio, specialmente se il dolore si manifesta in modo molto grave, improvviso e tende a protrarsi per più di un'ora dalla conclusione del rapporto sessuale. Questi casi, dovrebbero essere valutati da un medico per escludere gravi patologie sottostanti (evenienza rara, ma possibile).

Per approfondire: