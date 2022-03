Malattie Demielinizzanti: Cosa e Quali Sono, Primi Sintomi e Cause

Se alla degenerazione della guaina mielinica si aggiunge un danno assonale , la comunicazione tra i neuroni rallenta progressivamente, fino alla perdita definitiva del controllo nervoso. Ciò accade perché la mielina persa viene sostituita attraverso proliferazione reattiva di cellule della glia con una cicatrizzazione che porta a stiramento e frammentazione degli assoni. Quando l'assone non è ancora leso la riparazione è possibile, in quanto la mielina può rigenerare; se subentra un danno assonale, invece, il recupero è difficile e può compromettersi anche l'intero neurone.

Un focolaio di demielinizzazione provoca diminuzione della velocità di conduzione del segnale nervoso, determinando una disfunzione neurologica che si rende evidente per sintomi come: disturbi sensoriali, problemi di vista, spasmi muscolari e problemi alla vescica.

I sintomi e la progressione delle malattie demielinizzanti variano ampiamente. Purtroppo, non esistono cure specifiche, ma diverse strategie terapeutiche possono essere attuate per gestire le malattie demielinizzanti con successo e rallentare la progressiva demielinizzazione. La diagnosi e i trattamenti precoci possono spesso migliorare la prognosi e ridurre l'ulteriore perdita di guaina mielinica.

Alcune malattie demielinizzanti sono idiopatiche, cioè non sono associate a cause note.

Alcune malattie demielinizzanti sono molto gravi e possono progredire rapidamente o essere potenzialmente fatali. Altri tipi di demielinizzazione possono verificarsi come un singolo episodio, senza correlare a danni permanenti. Per esempio: molti tipi di sclerosi multipla sono caratterizzati da sintomi episodici e da un sostanziale miglioramento tra gli episodi; la neuropatia periferica tende a peggiorare gradualmente, mentre in alcune malattie demielinizzanti, come l'adrenoleucodistrofia cerebrale, gli effetti non migliorano.

Il processo di demielinizzazione può manifestarsi con segni e sintomi diversi in funzione della parte del sistema nervoso coinvolta. Questo è il motivo per cui i sintomi della sclerosi multipla variano ampiamente da persona a persona: la posizione in cui la mielina è lesa varia all'interno del sistema nervoso centrale. Si tratta comunque di sintomi che derivano dalla perdita di funzione degli assoni privi della guaina mielinica.

Quali sono?

Quali Sono le Malattie Demielinizzanti?

Alcune malattie demielinizzanti colpiscono i nervi all'interno del cervello e/o del midollo spinale, mentre altri disturbi colpiscono i nervi periferici.

Le macrocategorie di malattie demielinizzanti, descritte nelle sezioni seguenti, offrono un'idea dell'ampia gamma di potenziali cause all'origine della demielinizzazione.

Malattie Demielinizzanti SNC: Demielinizzazione alla Testa e/o al Midollo Spinale

La demielinizzazione del cervello e/o del midollo spinale è spesso causata da un'infiammazione dovuta a condizioni autoimmuni o infezioni virali. Di seguito, le più comuni malattie demielinizzanti che coinvolgono sistema nervoso centrale:

Sclerosi Multipla

La più conosciuta fra le malattie demielinizzanti che colpisce il sistema nervoso centrale è senza dubbio la sclerosi multipla. Si tratta di un una malattia neurodegenerativa complessa e dal decorso imprevedibile che provoca demielinizzazione alla testa, al midollo spinale e/o al nervo ottico. Il danno alla mielina riguarda più aree del sistema nervoso centrale, pertanto i deficit correlati alla malattia coinvolgono la maggior parte delle funzioni, comprese quelle motorie, l'equilibrio, la sensibilità, la vista, l'udito e, in minor misura, le capacità cognitive. Esistono diversi tipi di sclerosi multipla: alcuni sono caratterizzati da ricadute e remissioni, mentre altri sono caratterizzati da un graduale declino.

Nella sclerosi multipla, la demielinizzazione riconosce una base infiammatoria: la distruzione di mielina sostenuta da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano erroneamente alcuni componenti del sistema nervoso centrale (la mielina, nel caso particolare) scambiandoli per agenti estranei. Per questo motivo, la sclerosi multipla rientra tra le patologie autoimmuni.

All'inizio della sclerosi multipla, l'infiammazione ha come bersaglio la mielina che si gonfia e si frammenta. Questo fenomeno finisce con il coinvolgere gli assoni che vanno incontro ad una sofferenza: in un primo momento, il danno assonale è minimo, ma nel tempo si traduce in una degenerazione che comporta la morte del neurone per propagazione della lesione, fino al corpo cellulare.

Inizialmente, quindi, i deficit funzionali sono dovuti esclusivamente alla infiammazione della mielina e quando questo stato flogistico viene meno il paziente recupera. Man mano che il numero di assoni degenerati aumenta, il paziente non recupera più come prima e la sclerosi multipla assume un decorso progressivo.

Mielite Trasversa

La mielite trasversa è un'infiammazione del midollo spinale che può causare demielinizzazione e grave danni alle strutture coinvolte, da cui spesso risultano deficit neurologici permanenti.

La sclerosi multipla è la causa più comune di mielite trasversa, ma tale condizione può verificarsi anche per reazioni autoimmuni, infezioni da micoplasma, malattia di Lyme, sifilide, tubercolosi e meningoencefalite virale. Alcuni casi sono idiopatici (senza causa nota).

In genere, la mielite trasversa porta debolezza o paralisi muscolare a rapida progressione, a cominciare dalle gambe, talvolta passando alle braccia.

Neuromielite Ottica

Chiamata anche malattia di Devic, la neuromielite ottica è una grave e rara forma di malattia demielinizzante ad esordio acuto e decorso rapidamente ingravescente.

La neuromielite ottica colpisce i nervi ottici e il midollo spinale, ma può anche coinvolgere il cervello, portando a problemi di vista o cecità e debolezza muscolare o paralisi.

La neuromielite ottica è considerata una malattia autoimmune, ma la sua esatta causa è sconosciuta.

Comunemente, la malattia di Devic è recidivante e comporta episodi infiammatori che durano settimane o mesi, seguiti da periodi di remissione. Gli episodi spesso iniziano come dolore oculare seguito da perdita della vista in uno o entrambi gli occhi o mielite trasversa.

L'encefalomielite acuta disseminata è un episodio demielinizzante rapidamente progressivo che, spesso, colpisce i bambini piccoli. I sintomi sono più intensi di quelli della sclerosi multipla e la condizione, in genere, si risolve senza effetti duraturi o recidive.

Malattie Demielinizzanti SNP - Demielinizzazione dei Nervi Periferici

La demielinizzazione dei nervi periferici è spesso dovuta a malattie autoimmuni o infezioni virali. Le malattie demielinizzanti del sistema nervoso periferico possono anche essere dovute a condizioni ereditarie.

Neurite Ottica

La neurite ottica è un'infiammazione del nervo ottico che spesso causa perdita parziale o completa della vista e dolore agli occhi, specialmente durante il loro movimento. La neurite ottica può essere conseguente a infezioni, patologie autoimmuni e danni al nervo ottico (compressione, tumore o ischemia); può anche essere un segno precoce di sclerosi multipla. L'esordio della malattia è caratterizzato tipicamente da una triade di segni clinici: riduzione dell'acuità visiva, dolore oculare e alterata percezione dei colori. Nella maggior parte dei casi, la neurite ottica è unilaterale, anche se entrambi gli occhi possono essere coinvolti contemporaneamente.

Sindrome di Guillain-Barré

La sindrome di Guillain-Barré è una malattia autoimmune in cui il corpo attacca i nervi periferici e provoca debolezza che inizia in entrambi i piedi, coinvolgendo le gambe e le braccia entro pochi giorni. La sindrome di Guillain-Barré è una condizione grave in quanto può causare debolezza dei muscoli respiratori che controllano la respirazione; potrebbe essere necessario un supporto respiratorio con ventilazione meccanica. La condizione colpisce in genere gli adulti di età superiore ai 50 anni. La sindrome di Guillain-Barré viene in genere trattata con immunoglobuline per via endovenosa (terapia che sopprime il sistema immunitario) o con plasmaferesi, una procedura che filtra il sangue. In ogni caso, la prognosi è generalmente buona.

Malattie Demielinizzanti Meno Comuni

Sindrome clinicamente isolata : consiste in un episodio di sintomi e segni riferibili ad un alterato funzionamento del sistema nervoso, che ha tutte le caratteristiche della sclerosi multipla.

: consiste in un episodio di sintomi e segni riferibili ad un alterato funzionamento del sistema nervoso, che ha tutte le caratteristiche della sclerosi multipla. Adrenoleucodistrofia cerebrale : è una malattie genetica recessiva legata al cromosoma X che provoca la perdita della vista e una profonda perdita del controllo muscolare. La demielinizzazione deriva da un difetto nel metabolismo degli acidi grassi che provoca la distruzione della mielina nella prima infanzia.

: è una malattie genetica recessiva legata al cromosoma X che provoca la perdita della vista e una profonda perdita del controllo muscolare. La demielinizzazione deriva da un difetto nel metabolismo degli acidi grassi che provoca la distruzione della mielina nella prima infanzia. Adrenomieloneuropatia : è una variante più lieve di adrenoleucodistrofia cerebrale che colpisce prevalentemente i giovani uomini, causando una progressiva debolezza.

: è una variante più lieve di adrenoleucodistrofia cerebrale che colpisce prevalentemente i giovani uomini, causando una progressiva debolezza. Neuropatia ottica ereditaria di Leber : detta anche atrofia ottica di Leber è una malattia degenerativa del nervo ottico caratterizzata da una progressiva e indolore perdita visiva.

: detta anche atrofia ottica di Leber è una malattia degenerativa del nervo ottico caratterizzata da una progressiva e indolore perdita visiva. Leucoencefalopatia multifocale progressiva :è una grave malattia demielinizzante causata della riattivazione di un papovavirus (virus JC) che colpisce le cellule che producono la mielina.

:è una grave malattia demielinizzante causata della riattivazione di un papovavirus (virus JC) che colpisce le cellule che producono la mielina. Sclerosi concentrica di Baló : detta anche sclerosi concentrica , è considerata una forma rara e progressiva di sclerosi multipla che, di solito, si sviluppa in età adulta. La demielinizzazione si verifica in tutto il cervello e nel tronco encefalico e, talvolta, può progredire rapidamente nell'arco di settimane o più lentamente nell'arco di alcuni anni. I sintomi variano in base alle aree del cervello interessate, ma possono includere mal di testa, convulsioni, paralisi graduale, spasmi muscolari o deterioramento cognitivo.

: detta anche , è considerata una forma rara e progressiva di sclerosi multipla che, di solito, si sviluppa in età adulta. La demielinizzazione si verifica in tutto il cervello e nel tronco encefalico e, talvolta, può progredire rapidamente nell'arco di settimane o più lentamente nell'arco di alcuni anni. I sintomi variano in base alle aree del cervello interessate, ma possono includere mal di testa, convulsioni, paralisi graduale, spasmi muscolari o deterioramento cognitivo. Mielopatia associata a HTLV-1: detta anche paraparesi spastica tropicale , è una malattia del midollo spinale che si verifica in meno del 2% persone infette dal virus HTLV-1. Il virus, che si trova principalmente nelle regioni tropicali, viene trasmesso attraverso il sangue o il contatto sessuale. La malattia può causare rigidità dolorosa e debolezza delle gambe che progredisce lentamente nel corso degli anni. Può anche portare a sensazioni di bruciore, formicolii o una perdita di controllo della vescica.

detta anche , è una malattia del midollo spinale che si verifica in meno del 2% persone infette dal virus HTLV-1. Il virus, che si trova principalmente nelle regioni tropicali, viene trasmesso attraverso il sangue o il contatto sessuale. La malattia può causare rigidità dolorosa e debolezza delle gambe che progredisce lentamente nel corso degli anni. Può anche portare a sensazioni di bruciore, formicolii o una perdita di controllo della vescica. Neuropatie ereditarie demielinizzanti: sono un gruppo di neuropatie ereditarie (disfunzione dei nervi) caratterizzate dalla demielinizzazione dei nervi periferici. Un esempio è la polineuropatia di Charcot-Marie Tipo 1 . I pazienti di solito si presentano con debolezza e intorpidimento lentamente progressivi, che interessano inizialmente la parte inferiore delle gambe e poi le mani. L'atrofia dei muscoli è comune.

sono un gruppo di neuropatie ereditarie (disfunzione dei nervi) caratterizzate dalla demielinizzazione dei nervi periferici. Un esempio è la . I pazienti di solito si presentano con debolezza e intorpidimento lentamente progressivi, che interessano inizialmente la parte inferiore delle gambe e poi le mani. L'atrofia dei muscoli è comune. Polineuropatia demielinizzanteinfiammatoria cronica (CIDP): è una forma ricorrente di sindrome di Guillain-Barré caratterizzata da episodi di debolezza.

