Malattie che compaiono o peggiorano con il freddo

Non solo influenza , bronchiolite , virus respiratorio sinciziale , bronchite e raffreddori: durante la stagione fredda, oltre alle tipiche malattie da raffreddamento, sono molto frequenti anche altri tipi di problematiche che non riguardano l' apparato respiratorio . Le basse temperature che caratterizzano il periodo invernale, infatti, favoriscono la comparsa o la riacutizzazione di diverse patologie.

Che cosa succede durante l'inverno

Alcuni degli aspetti caratteristici della stagione invernale, in particolare il freddo, il vento gelido e gli sbalzi di temperatura, agiscono in maniera negativa sull'apparato respiratorio, favorendo la comparsa delle cosiddette "malattie da raffreddamento", come influenza, raffreddore, bronchite, sinusite e così via.

Tuttavia, a essere messe a dura prova dal periodo più freddo dell'anno non sono solo le vie respiratorie. Anche la pelle, l'apparato muscolo-scheletrico e il sistema circolatorio possono risentire della variazione delle temperature e di altri aspetti tipicamente invernali sviluppando diverse problematiche o andando incontro a un peggioramento di disturbi già presenti.