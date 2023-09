Malattia X: cos’è e cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo virus che potrebbe causare un’altra pandemia

Introduzione Sono trascorsi solo pochi mesi dal termine dell'emergenza internazionale di sanità pubblica dovuta alla pandemia da Covid-19 e si sta già parlando di una nuova possibile minaccia. Si tratta della cosiddetta Malattia X, termine coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o Oms per definire una patologia ancora sconosciuta, che secondo le previsioni potrebbe essere davvero molto impattante e provocare 20 volte più vittime del Covid.

Cos’è la Malattia X Malattia X è il nome di un ipotetico nuovo morbo che secondo l'Oms potrebbe scatenare una pandemia peggiore di quella dovuta al Covid-19. Al momento non si sa da quale microrganismo patogeno potrebbe essere scatenata questa patologia né quali sintomi avrebbe né che quali conseguenze provocherebbe sulla salute. Non si sa nemmeno quando arriverà. L'unica cosa certa è che le probabilità che la malattia X effettivamente si manifesti causando molte vittime è davvero elevata. In un articolo scritto per il Daily Mail, la ex presidente della task force sui vaccini del Regno Unito Kate Bingham ha spiegato che il nuovo morbo potrebbe avere un impatto simile alla devastante influenza spagnola del 1918-1920. "La pandemia influenzale del 1918-19 uccise almeno 50 milioni di persone in tutto il mondo, il doppio di quelle della Prima guerra mondiale. Oggi, potremmo aspettarci un bilancio di vittime simile da uno dei tanti virus che già esistono" si legge nell'articolo. "Non sappiamo ancora con certezza quale forma assumerà la nuova pandemia, ma solo che il suo arrivo, secondo gli esperti sanitari globali, non è solo una possibilità ma una probabilità". Secondo gli esperti, dunque, quella provocata dal Covid-19 non sarà certo l'ultima pandemia che colpirà l'umanità. Del resto, non è stata nemmeno la prima: la storia dell'uomo è stata costellata da pandemie che si sono presentate ciclicamente a causa della diffusione di nuovi virus o della mutazione di virus già esistenti.

Zika Nel 2017, l'Oms ha pubblicato il primo elenco dei patogeni prioritari, ossia dei microrganismi che possono causare epidemie o pandemie, allo scopo di orientare la ricerca e gli investimenti globali, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di vaccini, test e cure. L'elenco è stato costantemente aggiornato e oggi comprende malattie e agenti come Covid-19, febbre emorragica Crimea-Congo, virus Ebola, virus Marburg, febbre di Lassa, MERS, SARS, Nipah henipavirus, febbre della Rift Valley, Zika e, appunto, Malattia X.

Perché le pandemie sono sempre più probabili Globalizzazione

Sovrappopolamento delle città

Deforestazione Attualmente, gli scienziati conoscono migliaia di singoli virus: non tutti ovviamente sono nocivi e hanno il ​​potenziale per scatenare una pandemia, ma alcuni sì. Le probabilità sembrano più elevate rispetto al passato. Come mai? Le ragioni sono essenzialmente tre: la globalizzazione, il sovrappopolamento delle città e la deforestazione, che secondo gli esperti stanno contribuendo a creare le condizioni ideali affinché i virus mutino e possano passare da una specie all'altra. La Malattia X potrebbe essere scatenata proprio da uno di questi "nuovi" virus nati da queste mutazioni. Per questo, è essenziale studiare le famiglie conosciute di virus e iniziare a mettere a punto arme per contrastarle.