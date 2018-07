I sintomi della malattia di Whipple sono piuttosto eterogenei tra loro, in quanto variano a seconda di quali organi sono maggiormente colpiti e dallo stadio della patologia. Alcune manifestazioni sono più frequenti rispetto ad altre, anche se non sono presenti necessariamente in tutti i pazienti; queste comprendono: perdita di peso, poliartrite, diarrea, malassorbimento, febbre e linfadenopatia. In alcuni casi, possono essere presenti sintomi cerebrali, come disfunzioni cognitive, oftalmoplegia e mioclono.

Malattia di Whipple: quali sono le sedi coinvolte?

La malattia di Whipple è una patologia nella quale quasi tutti gli organi possono essere invasi dal Tropheryma whipplei. La sede maggiormente interessata dalla malattia di Whipple è la mucosa dell'intestino tenue, ma sono coinvolti anche altri organi, tra cui milza, cuore, polmoni, fegato, reni, articolazioni, occhi e sistema nervoso centrale.

Malattia di Whipple: come si manifesta?

Il segno di presentazione più frequente della malattia di Whipple è una sindrome da malassorbimento intestinale.

In genere, le prime manifestazioni della patologia comprendono:

Febbre ;

; Dolore addominale ;

; Poliartralgia (dolori articolari);

(dolori articolari); Artrite (infiammazione delle articolazioni).

La malattia di Whipple è caratterizzata, inoltre, da:

In seguito, la malattia di Whipple si manifesta con sintomi associati al severo malassorbimento intestinale, inclusi:

Inappetenza;

Steatorrea;

Diarrea acquosa;

Perdita progressiva di peso corporeo.

Altre possibili manifestazioni della malattia di Whipple comprendono:

Edema periferico;

Linfoadenopatia (i linfonodi risultano ingranditi, specie quelli mesenterici);

Infiammazioni dell'occhio;

Pleurite;

Tenosinovite recidivante.

Talvolta, sono presenti anche sintomi cardiaci (es. endocardite negativa all'esame colturale, pericardite e valvulopatia cardiaca) e neuropsichiatrici (disfunzioni cognitive, oftalmoplegia e contrazioni cloniche della muscolatura facciale).

Malattia di Whipple: decorso

Se non trattata, la malattia di Whipple è progressiva e conduce al decesso per deperimento e/o per coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

e per deperimento e/o per coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Con l'adeguata antibioticoterapia, invece, il miglioramento dal punto di vista clinico è piuttosto rapido.

Dopo la risoluzione dell'infezione, non è escluso che possano verificarsi delle recidive.

