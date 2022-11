Si può prendere una Malattia Sessualmente Trasmissibile con un Bacio?

Le malattie sessualmente trasmissibili si possono contrarre, infatti, attraverso altre attività intime in cui è possibile lo scambio di fluidi corporei ( saliva , eiaculato maschile, secrezioni vaginali e sangue ) in cui sono presenti gli agenti infettanti, nonché dal contatto diretto con la pelle o le mucose e attraverso comportamenti casuali , come prendere in prestito asciugamani sporchi, condividere oggetti per l'igiene personale o essere esposti a superfici contaminate.

Le malattie sessualmente trasmissibili sono patologie che si trasmettono per lo più attraverso i rapporti vaginali , anali e orali , specie se non protetti. Tuttavia, batteri , virus, funghi e parassiti che ne sono responsabili non diffondono esclusivamente per via sessuale .

Per molte persone, il bacio può essere considerato una semplice dimostrazione di affetto o un "atto intimo" a minor rischio rispetto ad altre modalità di trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili ( MST ). Tuttavia, alcune di queste infezioni si possono diffondere anche attraverso i baci, specialmente quando un individuo manifesta sintomi delle infezioni in fase attiva, come una piaga, un'ulcera orale o altre lesioni.

In termini di attività sessuale, un bacio sembra abbastanza innocuo . In realtà, quando si tratta di trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili (MST), baciare non è completamente privo di rischi.

Sebbene l'infezione da citomegalovirus (CMV), non sia nell'elenco delle malattie sessualmente trasmissibili del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), può essere diffusa anche attraverso il contatto sessuale. Non si trasmette facilmente attraverso i baci, ma è possibile. Il CMV è trasmissibile attraverso i fluidi corporei, tra cui saliva, urina , sangue, lacrime , sperma e latte materno .

Sebbene il bacio sia considerato a basso rischio rispetto al sesso orale o ad altre tipologie di rapporto intimo, non è escluso che possa favorire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili come infezioni da citomegalovirus (CMV), HPV, herpes simplex e sifilide . Il citomegalovirus può essere presente nella saliva , mentre herpes e sifilide possono essere trasmessi attraverso il contatto pelle a pelle o tra mucose con qualcuno che ha l'infezione (il quale non necessariamente è consapevole di esserne portatore , trattandosi spesso di condizioni asintomatiche, almeno nelle fasi iniziali).

Sifilide

La sifilide è una malattia causata da un batterio chiamato Treponema pallidum. L'infezione si trasmette più spesso durante il sesso vaginale, orale e anale, quando una persona non infetta ha un contatto diretto con una piaga sifilitica a livello cutaneo e genitale. La sifilide può anche diffondersi attraverso i baci, se qualcuno ha lesioni tipiche della malattia sulle labbra o in bocca.

Il Treponema Pallidum è presente in tutti i liquidi corporei delle persone infette, in particolare in quelli sessuali, quindi nello sperma e nelle secrezioni vaginali e pre-coitali. Per questa ragione, la trasmissione dell'infezione avviene principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti, sia genitali, che orali od anali, consumati con una persona infetta e in fase contagiosa.

La sifilide non causa sempre sintomi, quindi è importante sottoporsi regolarmente all'esame per diagnosticarla; se non viene curata, può causare problemi di fertilità o altri problemi di salute in futuro: la malattia ha un decorso molto lungo, suddiviso in vari stadi che, in assenza di trattamento, diventano via via sempre più gravi, fino a danneggiare gravemente molteplici organi e apparati, quali cute, cuore, scheletro e sistema nervoso. Fortunatamente, grazie alla disponibilità di metodi diagnostici validi e all'elevata efficacia dell'antibiotico-terapia, la sifilide è un'infezione controllabile e curabile.

Primi sintomi: in genere, i tempi di incubazione della sifilide sono abbastanza lunghi e si estendono dalle 2 alle 12 settimane. Dopo un primo esordio senza sintomi evidenti, la malattia si manifesta con lesioni cutanee e genitali, accompagnate da sintomi simili all'influenza.

