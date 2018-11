Come avviene la diagnosi della glicogenosi di tipo 2?

La diagnosi della malattia di Pompe si basa sull'osservazione clinica e sull'evidenza del deficit enzimatico. In particolare, per confermare il sospetto, viene misurata l'attività enzimatica della GAA in colture di fibroblasti cutanei, in linfociti o in un campione di biopsia muscolare:

Nei bambini affetti dalla forma infantile della malattia di Pompe, l'attività dell'alfa-1,4- glucosidasi acida è praticamente assente;

Nella forma tardiva si riscontrano diversi livelli di attività enzimatica residua.

Inoltre, è possibile effettuare l'analisi genetica (anche prenatale) con la ricerca della mutazioni a carico del gene GAA. La diagnosi precoce può contribuire a migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Malattia di Pompe: diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale della forma tardiva si pone con le altre cause di miopatia.

La forma infantile della malattia di Pompe va distinta principalmente da:

Malattia di Werdnig-Hoffman (SMA di tipo 1);

Cardiomiopatia ipertrofica (idiopatica o metabolica).

Malattia di Pompe: è possibile la diagnosi prenatale?

La diagnosi prenatale della malattia di Pompe si può eseguire attraverso:

Misurazione dell'attività enzimatica sui villi coriali freschi entro la 12esima settimana di gravidanza;

Ricerca delle mutazioni del gene GAA sulle cellule fetali, prelevate dal liquido amniotico, alla 15esima settimana di gravidanza.

Attualmente, questa malattia non rientra tra quelle oggetto dello screening neonatale (nota: ad oggi, è in corso una sperimentazione pilota in alcune Regioni, tra cui Toscana e Veneto).