Malattia di Huntington (o Corea di Huntington)

La malattia di Huntington è causata, infatti, dalla mutazione del gene che codifica per la proteina huntingtina ( HTT ). Quando è alterato, questo gene (Htt) determina la produzione di una proteina HTT anomala che provoca la morte di gruppi di neuroni del cervello . In un primo tempo, la parte maggiormente colpita è situata in profondità ( nuclei della base ). Con il progredire della malattia di Huntington, si verifica la morte dei neuroni che si trovano nella corteccia, quindi più in superficie. A mano a mano che il disturbo avanza, l'intero cervello diventa atrofico (diminuisce di peso e volume). L'espressione del danno irreversibile subito dai neuroni consiste in deficit via via sempre più gravi. Purtroppo, non esiste attualmente una cura.

La malattia prende il nome da George Huntington che per primo la descrisse nel 1872, come un disordine di tipo ereditario .

In pratica, il gene alterato prevale su quello malato ed è presente in tutte le cellule dell'organismo sin dal concepimento .

In particolare, il nucleo caudato si atrofizza e i neuroni nel corpo striato degenerano. Anche i neuroni a livello della corteccia cerebrale (parte esterna del cervello) vengono coinvolti in varia misura.

La causa della malattia di Huntington è una mutazione nel gene IT15, situato sul c romosoma 4 (4p16.3) , che produce un'anomala ripetizione della sequenza CAG ( citosina-adenina-guanina ) nel DNA ; in base al codice genetico, questa tripletta codifica per l' aminoacido glutamina .

La malattia di Huntington è una patologia monogenica (ossia l'alterazione interessa un solo gene), non diagnosticabile mediante esame cromosomico poiché le mutazioni a carico dei geni sono troppo piccole per essere evidenziate al microscopio. La malattia di Huntington è conseguenza di un misfolding proteico, cioè un mancato raggiungimento della conformazione nativa della proteina in questione.

La malattia di Huntington è una malattia rara , la cui prevalenza in Europa è stimata a 5-10 casi ogni 100.000 individui. È una malattia familiare trasmessa con modalità autosomica dominate, vuol dire che I segni della malattia compaiono in età adulta, ma meno frequentemente possono manifestarsi anche in età infantile o senile.

Negli stadi più avanzati, la malattia di Huntington progredisce, rendendo praticamente impossibile la deambulazione e provocando una demenza grave. Il decesso, di solito, avviene 15-25 anni dopo l'insorgenza dei sintomi, in seguito all' insufficienza cardiaca o alla polmonite ab ingestis .

Chi è affetto dalla malattia di Huntington può manifestare fin da subito la tendenza all' isolamento sociale e la perdita d'interesse per le proprie attività quotidiane. Anche il linguaggio s'impoverisce e le parole cominciano ad essere articolare sempre peggio.

I primi segni evidenti della malattia comprendono un leggero disturbo della coordinazione motoria, con lieve e sporadica corea a livello di volto, arti e tronco: da minimi, bruschi e improvvisi, questi gesti diventano via via più a scatto.

Diagnosi

La diagnosi prevede la valutazione della tipica sintomatologia (segni motori inequivocabili e compatibili con il quadro clinico) associata ad un'anamnesi familiare positiva per la malattia di Huntington. Indagini di neuroimaging, come RMN (risonanza magnetica nucleare) e TAC (tomografia assiale computerizzata) sono eseguite per escludere altre patologie.

L'ipotesi diagnostica può essere confermato dal test genetico specifico, in grado di evidenziare un'espansione uguale o superiore a 36 del frammento nucleotidico CAG sul gene dell'huntingtina sul cromosoma 4.

Una persona a rischio per la malattia e maggiorenne (non ancora sintomatica) può eseguire il test genetico predittivo per sapere o meno se ammalerà in futuro; in tal caso, considerata la questione delicata, le linee guida internazionali suggeriscono che venga pianificato dai sanitari un congruo periodo di preparazione al test con dei colloqui psicologici.

Anamnesi ed esame obiettivo

La diagnosi del morbo di Huntington si basa principalmente su risposte a questionari, esame fisico generale, rapporto sulla storia medica della famiglia ed analisi di tipo neurologico e psichiatrico.

Il medico neurologo per poter procedere con la diagnosi farà delle domande e dei semplici test, come ad esempio la valutazione dei riflessi, della forza e del tono muscolare, del senso del tatto, della vista e del movimento degli occhi, ma anche di udito, coordinazione, equilibrio, stato mentale ed umore.

Verranno poi valutate dal medico psichiatrico altre condizioni, come modello di comportamento, qualità di giudizio, sintomi di disturbi del pensiero, evidenze di uso di sostanze d'abuso e altro ancora.

Risonanza magnetica dell’encefalo

Il medico potrà inoltre richiedere un esame specifico per valutare la struttura e la funzionalità del cervello. A tale scopo saranno utili test come il Brain Imaging. Questo test è in grado di rivelare cambiamenti strutturali in aree particolari del cervello colpito da malattia di Huntington, anche se questi cambiamenti non sono evidenti nelle fasi iniziali della malattia. Questi esami possono includere imaging a risonanza magnetica che fornisce una sezione dettagliata in 3D di immagini del cervello.

Un altro esame che può essere richiesto è l'elettroencefalogramma, utile per misurare l'attività elettrica del cervello. Alcune anomalie nell'attività cerebrale possono essere dovute ad esempio a delle scariche epilettiche.

Test genetico per la Malattia di Huntington

Se i sintomi suggeriscono che vi è una buona probabilità che si tratti di malattia di Huntington, può essere richiesto il test genetico per il gene difettoso. Questo test confermerà la diagnosi e può rivelarsi un alleato prezioso nel caso in cui non vi sia una storia familiare di malattia di Huntington o se a nessun altro membro della famiglia è stata diagnosticata la malattia in seguito a test genetico.

Ovviamente, il test genetico può rivelarsi utile anche nel caso di screening, qualora vi sia una storia familiare di malattia di Huntington alle spalle. Il test non costituisce in alcun modo un trattamento benefico e non darà informazioni riguardo al tempo di esordio della malattia o su quali sintomi appariranno prima. Alcune persone potranno scegliere di fare il test perché trovano più stressante il fatto di non sapere, altre sceglieranno di fare il test prima di concepire figli. Questi test vengono eseguiti solo dopo essersi rivolti ad un consulente genetico.

