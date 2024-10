Marburg: cos'è? Quali sono i sintomi, come si trasmette e cura

Marburg: cos’è? Cos'è la malattia da virus Marburg? La malattia da virus Marburg, precedentemente nota come febbre emorragica di Marburg è una grave malattia infettiva di origine virale, diffusa soprattutto in alcune regioni dell'Africa subsahariana. L'infezione che ne è all'origine è molto contagiosa, oltre a presentare un alto tasso di letalità nell'uomo.

Cause Quali sono le cause della Marburg? La febbre di Marburg è una malattia infettiva emorragica grave, altamente contagiosa e potenzialmente fatale. A causarla è il virus Marburg appartenente alla famiglia Filoviridae, la stessa di cui fa parte l'agente virale che provoca l'Ebola. Quest'agente patogeno è molto virulento e può infettare sia animali (primati e pipistrelli della frutta in particolare), sia l'uomo. Pertanto, la malattia da virus Marburg è una zoonosi. Tipicamente, la malattia da virus Marburg si manifesta in focolai sporadici in Africa, ad esempio quando i minatori si recano in caverne infestate da pipistrelli o tramite incontri ravvicinati con le scimmie. Il virus successivamente si diffonde all'interno della comunità favorito da alcuni comportamenti tradizionali, ad esempio legati ai riti funebri. Per saperne di più, consulta anche: Virus Marburg: Cos’è e Contagio Marburg: come si trasmette? La trasmissione interumana avviene per contatto diretto con sangue, secrezioni e fluidi biologici (vomito, saliva, muco e sperma) di una persona affetta dal virus o attraverso la manipolazione di oggetti contaminati. Il contagio può avvenire anche attraverso rapporti sessuali e punture con siringhe e aghi infetti. I malati sono contagiosi durante le fasi tardive della malattia, quando le manifestazioni emorragiche si rendono evidenti. Il virus Marburg può essere trasmesso all'uomo anche per l'esposizione ad animali infetti, come pipistrelli (come il pipistrello della frutta africano, Rousettus aegyptiacus) o primati (es. scimmie verdi ugandesi, Cercopithecus aethiops).

Diagnosi Molti sintomi della malattia da virus Marburg sono aspecifici, pertanto è necessario porre una diagnosi differenziale con altre patologie, quali malaria, febbre tifoide e altre febbri emorragiche virali. La diagnosi clinica può risultare difficile, specialmente se riguarda un caso singolo. Come viene diagnosticata la febbre di Marburg? L'infezione da virus Marburg è sospettata in pazienti con diatesi emorragica, febbre e anamnesi positiva per viaggi in aree endemiche o esposizione ad animali provenienti da tali aree. La valutazione prevede l'esecuzione di: Emocromo;

Esami ematochimici di routine;

Test di funzionalità epatica;

Analisi delle urine. Per individuare il genoma o gli antigeni virali sono utili colture cellulari, esami sierologici con il test ELISA (saggio immuno-assorbente legato ad un enzima) e la PCR (reazione a catena della polimerasi). La diagnosi è confermata dall'identificazione dei caratteristici virioni mediante microscopia elettronica di tessuto infetto (in particolare: fegato) o sul sangue.

Trattamento La terapia di supporto precoce con reidratazione e il trattamento sintomatico migliorano la sopravvivenza. Malattia da virus di Marburg: come si cura? Un trattamento specifico per la malattia da virus di Marburg non è ancora disponibile; attualmente, sono in fase di valutazione una serie di potenziali terapie (tra cui emoderivati, terapie immunitarie e farmacologiche). La gestione è sintomatica e prevede la reidratazione con liquidi orali o per via endovenosa, il controllo del volume ematico e del bilancio elettrolitico. Attenzione! Per contenere la diffusione epidemica, è necessario un rigoroso isolamento ospedaliero e notifica sanitaria.

Vaccino e prevenzione Esiste un vaccino per prevenire la Marburg? Al momento, non esiste un vaccino adatto a prevenire la febbre di Marburg. Per questo motivo, è importante adottare comportamenti finalizzati ad evitare il contagio. In particolare, nelle regioni dell'Africa che risultano endemiche, si raccomanda di evitare l'esposizione a persone malate, pipistrelli o scimmie. Precauzioni da adottare per il controllo della Marburg Per i viaggiatori che visitano un Paese dove si sta registrando un'epidemia di Marburg, è opportuno adottare pratiche igieniche, come lavarsi le mani frequentemente ed evitare di toccare oggetti che siano venuti in contatto con malati o defunti; in caso di febbre ad insorgenza improvvisa, contattare immediatamente un medico. L'OMS raccomanda di non mangiare carne di animali selvatici, come ad esempio quella di scimpanzé o di scimmia. Allo scopo di evitare la trasmissione nosocomiale, tutti i casi sospetti richiedono un rigoroso isolamento e l'adozione procedure speciali di manipolazione, oltre all'uso di dispositivi di protezione (mascherine, visiere facciali, camici e guanti).