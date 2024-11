Mal di testa tutti i giorni: cause, sintomi e prevenzione

I mal di testa cronici quotidiani non sono un tipo ben preciso, bensì includono una varietà di sottotipi di mal di testa. Cronico si riferisce alla frequenza con cui ompaiono i mal di testa e alla durata della condizione.

La maggior parte delle persone soffre di mal di testa solo di tanto in tanto . Esistono, tuttavia, forme di mal di testa che insorgono quotidianamente o che durano più giorni; si tratta delle forme croniche .

Cerca cure mediche immediate se il tuo mal di testa:

I mal di testa occasionali sono comuni e, solitamente, non richiedono cure mediche. Tuttavia, consulta il tuo medico se:

Questi mal di testa si presentano all'improvviso, di solito in persone senza una storia di mal di testa. Diventano costanti entro tre giorni dal primo mal di testa. Essi:

Questo tipo si verifica in genere in persone con una storia di emicrania episodica. Le emicranie croniche tendono a:

Per definizione, i mal di testa cronici quotidiani si verificano 15 giorni o più al mese, per più di tre mesi . I mal di testa cronici quotidiani primari non sono causati da altre condizioni.

Quest'ultimo tipo di mal di testa di solito si sviluppa in persone che hanno un disturbo di cefalea episodica, solitamente emicrania o di tipo tensivo, e assumono troppi antidolorifici. Se stai assumendo antidolorifici, anche da banco, più di due giorni alla settimana (o nove giorni al mese), sei a rischio di sviluppare cefalee da rebound .

Le condizioni che potrebbero causare mal di testa cronici quotidiani non primari includono:

Le cause di molti mal di testa cronici quotidiani non sono ben comprese . Quelli primari non hanno una causa sottostante identificabile.

Prevenzione

Prendersi maggior cura di sé può aiutare ad alleviare i mal di testa cronici quotidiani.

Evitare i fattori scatenanti del mal di testa. Tenere un diario del mal di testa può aiutare a determinare cosa li scatena, in modo da poterli evitare. Includere dettagli su ogni mal di testa, come quando è iniziato, cosa stavi facendo in quel momento e quanto è durato.

Evitare l'abuso di farmaci. Assumere farmaci per il mal di testa, compresi quelli da banco, più di due volte a settimana, può aumentare la gravità e la frequenza dei mal di testa. Consultare il medico su come ridurre gradualmente i farmaci perché potrebbero esserci gravi effetti collaterali se non assunti correttamente.

Dormire a sufficienza. Un adulto medio ha bisogno di sette-otto ore di sonno a notte. È meglio andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno. E' bene parlare con il medico se si hanno disturbi del sonno.

Non saltare i pasti. Si consiglia di mangiare più o meno alla stessa ora ogni giorno e di evitare cibi o bevande che si sospettano responsabili. In caso di sovrappeso, è necessario dimagrire.

Fare regolarmente esercizio fisico. Un'attività fisica aerobica regolare può migliorare il tuo benessere fisico e mentale, e ridurre lo stress. Con l'approvazione del medico, si consiglia di intraprendere un'attività come camminare, nuotare o andare in bicicletta. Per evitare infortuni, iniziare lentamente.

Ridurre lo stress. Lo stress è un fattore scatenante comune di mal di testa cronici. E' indispensabile semplificare l'agenda e organizzarsi in modo da pianificare in anticipo gli impegni, con tempi sostenibili. Yoga, tai chi e meditazione aiutno.

Eliminare l'alcol.

Ridurre la caffeina. Se alcuni farmaci per il mal di testa includono caffeina, che può essere utile nel ridurre il dolore, in ceeti casi può anche aggravarlo. Cerca di ridurre al minimo o eliminare la caffeina dalla tua dieta.