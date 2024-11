Mal di testa: può essere causato da disturbi del sonno?

Il sonno è essenziale per la salute e il benessere, e troppo poco sonno può causare una serie di problemi di salute, tra cui mal di testa . Per mal di testa da sonno s'intende, quindi, il dolore alla testa, al viso o alla parte superiore del collo correlato alla carenza di riposo notturno .

Dipende dal tipo di mal di testa che si sta sperimentando. Un mal di testa tensivo causato dalla mancanza di sonno può essere percepito come un dolore sordo o una pressione forte attorno alla fronte, mentre un mal di testa emicranico spesso si manifesta come un forte dolore su un lato della testa, insieme a nausea e sensibilità alla luce e al suono.

Il termine " emicrania del weekend " è spesso usato per riferirsi all'emicrania che si verifica comunemente in individui che dormono fino a tardi nei weekend per recuperare il sonno perso durante la settimana.

La ghiandola pineale è un'altra parte fondamentale del cervello coinvolta nel sonno, in quanto produce melatonina , l' ormone che aiuta le persone ad addormentarsi quando riconoscono il cambiamento tra giorno e notte. Bassi livelli di melatonina sono stati associati all' emicrania e alla cefalea a grappolo e possono aumentare la probabilità di svegliarsi con il mal di testa .

Come trattare il mal di testa da sonno?

Cosa fare in caso di mal di testa da sonno?

Non tutti gli attacchi di mal di testa da privazione da sonno richiedono necessariamente una cura. Per alleviare i sintomi, possono essere adottati alcuni semplici rimedi: in molti casi, per esempio, assumere un antidolorifico da banco, bere un bicchiere d'acqua o applicare un panno fresco e umido sulla fronte può dare sollievo. Allo stesso modo, è importante assicurarsi che l'ambiente destinato al riposo notturno sia tranquillo, silenzioso e buio.

Quali farmaci prendere in caso di mal di testa da sonno?

La terapia più adeguata deve essere sempre stabilita dal medico, in relazione alla presenza di diversi fattori, tra cui il tipo e la frequenza del mal di testa, i sintomi accusati, le patologie coesistenti e le cause scatenanti (carenza di riposo inclusa). Inoltre, il medico può raccomandare diversi comportamenti per gestire il mal di testa da sonno.

In linea generale, la cefalea può essere curata con farmaci antidolorifici da banco e con semplici modifiche dello stile di vita come, ad esempio, riposare di più e bere liquidi a sufficienza.