Mal di testa da sole: cos'è? Perché succede e come farlo passare

Cos'è il mal di testa da sole?

Le giornate di sole e caldo intenso, spesso, portano a trascorrere ore al mare o all'aperto. Tuttavia il bagliore del sole è un comune fattore scatenante dell'emicrania e può peggiorare i sintomi comuni del mal di testa. In effetti, la sensibilità alla luce intensa, chiamata fotofobia, può causare diversi tipi di mal di testa.

Perché il sole mi fa venire il mal di testa?

La luce solare intensa può scatenare un attacco di emicrania perché le cellule sensibili alla luce nell'occhio comunicano direttamente con le aree del cervello che causano dolore.

Chi soffre di emicrania, nella maggior parte dei casi, soffre anche di fotofobia, che rappresenta una delle manifestazioni utili a diagnosticare un'emicrania. Anche le luci artificiali molto luminose possono causare fotofobia, ma il bagliore del sole è uno dei principali fattori scatenanti.

Meno comunemente, il sole splendente può anche causare mal di testa nelle persone che soffrono di mal di testa da tensione, il tipo più comune di dolore.

Un mal di testa da sole può insorgere quando si passai da un'area buia a una luce intensa, come uscire da un cinema e uscire alla luce del sole. È anche più probabile che si sviluppi con la luce solare intensa e riflessa. Ciò si verifica più comunemente in spiaggia, in acqua, strade di cemento ed altre superfici riflettenti, o sulla neve.

L'emicrania è ritenuta la primaria forma di patologia neurologica a causare invalidità, può essere scatenata da diversi fattori: psicologici, farmacologici, legati all'alimentazione, all'ambiente o endogeni, ad esempio una variazione ormonale. Tra quelli ambientali il caldo, così come l'altitudine e le variazioni di temperatura, può provocare o accentuare i sintomi dell'emicrania.

Mal di testa da sole: quali sono i sintomi?

I sintomi più comuni, infatti, sono il dolore agli occhi che precede quello alla testa. Il caldo, inoltre, aumenta la temperatura corporea e può provocare un'infiammazione vascolare e quindi essere una fonte di dolore particolarmente intenso e violento. In molti casi, il mal di testa si accompagna a sintomi come vomito e nausea e può durare anche tre giorni.

Proteggere gli occhi per alleviare l'emicrania da sole Il modo migliore per prevenire il mal di testa causato dal sole è indossare occhiali protettivi in qualsiasi momento della giornata. Scegliere occhiali scuri e colorati con lenti polarizzate per ridurre l'abbagliamento.

Occhiali da sole avvolgenti e un cappello a tesa larga daranno la migliore protezione.

Assicurarsi di indossare gli occhiali da sole prima di passare dall'oscurità alla luce del sole.

Fotofobia: cause e sintomi

La fotofobia può associarsi a sintomi diversi, che dipendono dalla causa scatenante. Ci sono soggetti sensibili solo alla luce molto intensa, mentre nei casi più gravi un notevole dolore può insorgere per l'esposizione a qualsiasi fonte luminosa (luce solare o artificiale, fuoco ecc).

Alcuni sintomi evidenti consentono di riconoscere se la sensibilità alla luce è aumentata, come ad esempio:

Dolore oculare moderato o grave, anche in condizioni di scarsa illuminazione;

moderato o grave, anche in condizioni di scarsa illuminazione; Necessità di chiudere gli occhi;

Bruciore agli occhi;

Eccessiva lacrimazione.

In alcuni casi, oltre alla fotofobia non vi sono ulteriori manifestazioni; in altri, invece, le persone presentano molti sintomi come cefalee o emicrania.