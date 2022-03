Mal di Testa Sintomi: Cefalea o Emicrania? Sintomi Comuni e Rari

Introduzione Il sintomo più evidente del mal di testa è il dolore riferito a qualsiasi parte del capo o alla parte superiore del collo, che può variare da lieve a grave. Shutterstock Le manifestazioni possono andare, però, oltre il mal di testa. Per alcune persone, altri sintomi, come nausea, alterazioni della vista o sensibilità alla luce, si aggiungono al disagio provocato dal mal di testa. Questo articolo descrive i sintomi comuni e quelli più rari delle principali forme di mal di testa. Cefalea o Mal di Testa? Cefalea è il termine scientifico utilizzato per indicare il mal di testa, pertanto possono essere considerati sinonimi. I mal di testa sono distinti in primari e secondari, a seconda che siano un problema in sé (cefalee primarie) o la conseguenza di una patologia (cefalee secondarie), come: trauma cranico o cervicale, disturbi circolatori cerebrali, infezioni, infiammazione, epilessia, intossicazioni o abuso di determinate sostanze (alcolici, droghe, analgesici), malattie del cranio, collo, orecchie, naso, denti, bocca e altre, disturbi psichiatrici, malattie internistiche (per es. ipertensione, anemia).

Principali Cause del Mal di Testa All'origine del mal di testa, vi è un'alterazione dei meccanismi e dei processi fisiologici che attivano e/o coinvolgono strutture sensibili allo stimolo del dolore, localizzate in alcune zone della testa e del collo: periostio del cranio, muscoli, nervi, arterie e vene, tessuti sottocutanei, occhi, orecchie, seni paranasali e mucose. Non è ancora chiaro, tuttavia, il motivo per cui questi segnali dolorosi vengano inizialmente attivati. Le CEFALEE PRIMARIE non sono quasi mai provocate da un'unica causa: nella maggior parte dei casi, rappresentano il risultato dell'interazione tra predisposizione genetica, cause esogene (interne all'organismo) e fattori scatenanti (cioè gli stimoli che innescano le alterazioni). Meccanismi esogeni Fattori scatenanti · Modificazione dei vasi sanguigni che irrorano il cervello: dilatazione, restrizione, compressione di arterie e vene; · Compressione, trazione o infiammazione dei nervi cranici; · Infiammazione, contrattura o compressione dei muscoli extracranici e cervicali; · Infiammazione delle meningi. · Stress fisico ed emotivo; · Alcuni alimenti; · Abuso o mancato consumo di caffeina; · Calo di zuccheri dovuto a un digiuno prolungato; · Postura scorretta; · Malocclusione; · Sbalzi climatici; · Odori rumori intensi; · Alterazioni del ritmo sonno-veglia; · Fumo e alcol; · Alcuni farmaci; · Rapporti sessuali; · Uso del computer. In altri casi, il mal di testa può essere il risultato di un trauma alla testa o, raramente, segno di una più grave condizione medica. Le CEFALEE SECONDARIE possono rappresentare, infatti, un sintomo aspecifico, in quanto possono associarsi ad una serie di diverse condizioni, determinate da molteplici cause. Ovviamente, il trattamento del mal di testa dipende dall'eziologia sottostante.

Tipi di Mal di Testa Shutterstock Il sistema di classificazione delle cefalee più riconosciuto è la "Classificazione Internazionale delle Cefalee" (ICHD), redatto dalla International Headache Society e approvato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che distingue le cefalee primarie in base ai sintomi e le forme secondarie in base alla loro eziologia: CEFALEE PRIMARIE : costituiscono un disturbo fine a sé, cioè non dipendono da un'altra patologia. Le cefalee primarie sono: Cefalea tensiva ; Cefalea a grappolo ; Emicrania (senza aura, con aura) .

: costituiscono un disturbo fine a sé, cioè non dipendono da un'altra patologia. Le cefalee primarie sono: CEFALEE SECONDARIE : possono rappresentare un sintomo aspecifico, in quanto possono associarsi a numerose diverse condizioni, che riconoscono le cause più svariate. Posta questa considerazione, esistono disturbi che determinano tra i sintomi caratteristici proprio il mal di testa, i più frequenti dei quali sono: ipertensione, insufficienza respiratoria cronica, lupus eritematoso sistemico, malattie infiammatorie intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa), mononucleosi infettiva e tiroidite di Hashimoto. Le cefalee secondarie possono essere causate anche da condizioni patologiche molto gravi (es. trauma cranico, emorragie intracerebrali e ictus) e, se si associano ad altri segnali d'allarme, non devono essere trascurate. Fortunatamente, le cefalee secondarie "pericolose" rappresentano solo una piccola percentuale dei casi. Se il dolore alla testa si manifesta improvvisamente, con un'intensità peggiore rispetto a quanto si sia mai sperimentato, e se questo si associa ad altri sintomi che non possono essere riferiti al mal di testa è necessario riferire urgentemente la condizione al proprio medico.

NEVRALGIE CRANICHE, DOLORI FACCIALI E ALTRE CEFALEE: le nevralgie craniche descrivono un gruppo di cefalee che si verificano fondamentalmente per l'infiammazione dei nervi cranici e/o cervicali, i quali diventano la fonte del dolore alla testa. Ad esempio, la nevralgia del trigemino rappresenta una sintomatologia che interessa la terminazione nervosa localizzata nel volto, nella parte anteriore del cranio e nella cavità orale e deputata alla trasmissione di stimoli motori e sensitivi al cervello e viceversa. Anche diverse forme di dolore facciale e una varietà di altre cause di mal di testa sono incluse in questa categoria. Accanto alle forme primarie vere e proprie, esistono mal di testa associati a specifici fattori scatenanti, che non sono sintomo, né conseguenza di una malattia organica. Esempi: cefalea da coito, farmaci, freddo, post traumatica e sindrome pre mestruale.

Quale Mal di Testa? Come Distinguere Emicrania, Cefalea tensiva e Cefalea a Grappolo Cefalea tensiva Cefalea a grappolo Emicrania Tipo di dolore Costrittivo Trafittivo e lancinante Pulsante Localizzazione Bilaterale Unilaterale Unilaterale Intensità Da lieve a moderata Grave Da Moderata a grave Durata Da 30 minuti a diverse ore Da 15 minuti a 3 ore Da 4 a 72 ore Frequenza Variabile Ricorrenza periodica Variabile Altri sintomi Sensibilità alla luce o al rumore, senza vomito o nausea (lieve nella forma cronica) e senza aura. Trae beneficio dall'attività fisica o dal movimento Blefaroptosi, miosi, congestione nasale e lacrimazione. La posizione sdraiata peggiora il dolore. Nausea e/o vomito, sensibilità al movimento, luce e rumore. Può presentarsi con o senza aura. Aggravata dalle normali attività di routine. Chi è più a rischio Sesso femminile Sesso maschile Sesso femminile Tutte queste forme di cefalea primaria possono essere: Episodiche : le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese.

: le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese. Croniche: il dolore compare con una frequenza elevata, per almeno 15 giorni al mese e per più di sei mesi, senza rispondere efficacemente alla terapia e associandosi spesso a disabilità. L'emicrania è la forma che tende con maggior facilità a cronicizzare.

Sintomi Comuni Quali Sono i Sintomi Frequenti del Mal di Testa? Le cefalee primarie sono più comuni delle cefalee secondarie e tendono a ripresentarsi. Sebbene ci siano alcune differenze nei sintomi dei diversi tipi di mal di testa, è sempre meglio consultare un medico, soprattutto se il mal di testa è nuovo per esordio, grave o accompagnato da altri sintomi. Cefalea Tensiva Il mal di testa da tensione rappresenta la forma più comune e relativamente meno dolorosa di cefalea primaria. Il mal di testa dipende principalmente dall'involontaria e continua contrazione dei muscoli della nuca, della fronte, delle tempie, del collo e delle spalle, associati a condizioni di tensione. Tende a manifestarsi con attacchi di durata variabile tra mezz'ora e la settimana. La cefalea tensiva può essere correlata allo stress, alla depressione, all'ansia o alla postura scorretta. Il disturbo è solitamente più comune nel sesso femminile. Il dolore è bilaterale e costrittivo (definito spesso come un "cerchio alla testa"), localizzato nella regione occipitale (parte posteriore del cranio) oppure diffuso a tutto il capo. Il mal di testa è persistente, ma generalmente di intensità media o lieve. Non condiziona le normali attività quotidiane del paziente e il movimento sembra aiutare ad alleviare il disturbo. Sintomi Comuni di Cefalea Tensiva Mal di testa da lieve a moderato, solitamente descritto come costrittivo

Dolore occipitale o frontale, di solito su entrambi i lati della testa

Senso di tensione muscolare a livello di fronte, mascella, collo, spalle o una combinazione di questi Emicrania Le emicranie sono il secondo tipo più comune di cefalea primaria. Il dolore è descritto come intenso (moderato-grave) e di natura pulsante. Il mal di testa tende a esordire lentamente, su un solo lato, coinvolgendo generalmente la regione frontale sopra l'occhio e la tempia. Il dolore può anche diffondersi ad entrambi i lati e, di solito, peggiora con il movimento. Questo ovviamente limita il paziente nello svolgimento delle abituali attività quotidiane. Si manifesta con attacchi ricorrenti, ma che si presentano con una frequenza molto variabile (da pochi episodi all'anno a 2-3 attacchi alla settimana). Un attacco emicranico può durare da quattro ore a tre giorni. Le cause esatte sono ancora sconosciute, ma la teoria principale attesta l'origine neurovascolare del disturbo. Alcuni stimoli inducono un'alterazione del sistema di regolazione del dolore, che a sua volta provoca cambiamenti nei vasi sanguigni nel cervello. Inoltre, il mal di testa può essere innescato da una serie di fattori scatenanti come: squilibri ormonali (emicrania mestruale), alimenti (cioccolato, formaggi stagionati o additivi alimentari), cause ambientali, astinenza da caffeina, mancanza di sonno, fumo, alcol ecc. L'emicrania si associa a sintomi come: nausea, vomito, fotofobia (sensibilità alla luce), fonofobia (sensibilità al suono) e/o osmofobia (sensibilità agli odori). Per questo motivo, molte persone con l'emicrania preferiscono riposare in una stanza buia e silenziosa. Sintomi Comuni di Emicrania Mal di testa su un lato della testa, di natura pulsante

Rigidità o dolore al collo

Fotofobia, fonofobia e sensibilità agli odori

Nausea, vomito o entrambi

Disagio addominale

Cambiamenti di umore, che possono variare dalla depressione all'euforia Cefalea a Grappolo La cefalea a grappolo rappresenta la forma di cefalea primaria meno comune, ma la più grave. Il dolore è intenso e di tipo trafittivo e lancinante. Il mal di testa è quasi sempre unilaterale (colpisce sempre un solo lato della testa) e nel corso di un attacco rimane strettamente sullo stesso lato. Shutterstock Gli attacchi sono frequenti e ravvicinati (possono durare da 2 settimane a 3 mesi) e tendono a presentarsi in determinati periodi del giorno e dell'anno. Ogni episodio di cefalea a grappolo dura da 15 minuti a 3 ore e si possono verificare con una crisi ogni due giorni o con più attacchi nell'arco delle ventiquattr'ore. Questi periodi di tempo sono seguiti da una remissione completa dei sintomi. L'attacco inizia in maniera rapida e raggiunge la massima intensità entro 15 minuti circa. Il caratteristico dolore alla testa può essere associato ad altri sintomi ben definiti, come lacrimazione, arrossamento congiuntivale, abbassamento della palpebra, rinorrea e congestione nasale. A differenza dell'emicrania, la cefalea a grappolo non si accompagna quasi mai a nausea o vomito. La cefalea a grappolo colpisce più frequentemente gli uomini, i fumatori e gli adulti di età superiore ai vent'anni. Le possibili cause alla base del disturbo devono essere ancora completamente definite, ma si ritiene siano implicate alcune specifiche alterazioni ormonali e nervose, con potenziale coinvolgimento dell'ipotalamo (spiegherebbe perché gli attacchi e la periodicità degli stessi si presentano con una cadenza precisa). I principali fattori scatenanti sono: jet lag, stress, alterazioni dei ritmi di sonno-veglia, fumo ed eccessivo consumo di bevande alcoliche. Sintomi Comuni di Cefalea a Grappolo Forte dolore intorno a un occhio, con arrossamento e lacrimazione

Mal di testa unilaterale, sempre dallo stesso lato della testa

Congestione o naso che cola sullo stesso lato del dolore Mal di testa da Sinusite Il mal di testa da sinusite è abbastanza comune e può verificarsi in caso di raffreddore, allergie o qualsiasi altro motivo che causa congestione. Il mal di testa da sinusite tende ad essere di gravità da lieve a moderata e può iniziare improvvisamente e risolversi non appena la congestione sinusale viene alleviata. Sintomi comuni di mal di testa sinusale: Congestione

Rinorrea

Senso di pienezza dei seni

Dolore sulle guance o sulla fronte

Occhi pieni di lacrime