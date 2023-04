Il mal di testa si presenta puntualmente ogni giorno alla stessa ora. Le cause esistono. Non si tratta, infatti, di una coincidenza. Lo spiega uno studio pubblicato sulla rivista Neurology, pche analizza i motivi correlati a tale manifestazione soprattutto della cefalea a grappolo . Quasi sempre il mal di testa dipende dai ritmi circadiani e dall'orologio biologico non in equilibrio.

Emicrania e ritmi circadiani: lo studio

Lo studio condotto dai ricercatori dell'Health Science Center dell'Università del Texas a Houston, ha esaminato la risposta dei pazienti affetti da cefalea a grappolo ed emicrania, e l'insorgenza quotidiana del mal di testa. Cosa hanno evidenziato? Che la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato allo studio, il 71% con cefalea a grappolo hanno mostrato un livello di dolore intenso in serata, in un orario compreso tra le 21:00 e le 03:00, mentre il 50% di coloro che soffrono di emicrania provano maggiore dolore tra le 23:00 e le 07:00. Non solo questi picchi si manifestano ogni giorno alla stessa ora, ma tendono ad essere più intensi anche durante determinati periodo dell'anno. I cosiddetti picchi stagionali, quando la cefalea a grappolo si fa più dolorosa in primavera e in autunno, mentre l'emicrania, nei mesi più caldi, fino all'inizio dell'autunno.

Ciò che è stato evidenziato mette in connessione le due forme di mal di testa con i ritmi circadiani e l'orologio biologico primario. In presenza di uno squilibrio dell'orologio biologico, non solo si manifestano disturbi del sonno, ma anche cefalea a grappolo ed emicrania.