Mal di Testa da Rapporto Sessuale: Cefalea Coitale e Orgasmica

Altro termine utilizzato per indicare il mal di testa da rapporto sessuale è c efalea sessuale benigna .

Secondo questa nomenclatura, il mal di testa da rapporto sessuale è definito come " Cefalea primaria associata all'attività sessuale ", rientra tra gli " Altri disturbi primari della cefalea" (4.3) e viene definito come: "mal di testa innescato dall'attività sessuale, che di solito inizia come un dolore bilaterale sordo con l'aumentare dell'eccitazione sessuale e diventa improvvisamente intenso all'orgasmo, in assenza di qualsiasi disturbo intracranico."

La "Classificazione Internazionale delle Cefalee" (ICHD), redatto dalla International Headache Society e approvato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) distingue le cefalee primarie in base ai sintomi e le forme secondarie in base alla loro eziologia .

Nota Bene : occorre segnalare che gli studi clinici non sono stati in grado di confermare una divisione coerente tra queste due tipologie di mal di testa da rapporto sessuale, quindi cefalea preorgasmica e cefalea orgasmica dovrebbero essere considerati, in realtà, come una condizione singola con presentazione variabile.

L'esordio della cefalea non è provocato solo dal rapporto sessuale: questi mal di testa possono essere attivati ​​da qualsiasi attività che esiti nell' orgasmo , come la masturbazione .

Le esatte cause del mal di testa coitale non sono note, tuttavia è probabile che nell'insorgenza siano implicati meccanismi che accompagnano e concorrono al mantenimento dell'eccitazione sessuale:

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, una persona potrebbe soffrire di mal di testa sessuale. In ogni caso, solo un medico può diagnosticare e indicare come trattare correttamente questa condizione.

Gli attacchi di mal di testa collegati al sesso durano generalmente pochi minuti, ma possono protrarsi talvolta per alcune ore; solo in alcuni casi, la cefalea può persistere, con intensità lieve, per alcuni giorni successivi (72 ore).

In altri casi, esordisce un'improvvisa e violenta emicrania subito pochi minuti dopo o durante l'orgasmo ( cefalea orgasmica ). Questo tipo di mal di testa può iniziare in risposta all' aumento della pressione sanguigna e può manifestarsi intorno o dietro gli occhi .

Solitamente, la cefalea da rapporto sessuale non è motivo di preoccupazione. Tuttavia, quando il mal di testa è lancinante e persistente, si ripete nel tempo ed è associato a perdita di coscienza, vomito, rigidità del collo e altri sintomi neurologici è opportuno consultare il proprio medico per escludere la presenza di problemi cardiovascolari . In rari casi, infatti, la cefalea coitale potrebbe essere spia di:

Sebbene il mal di testa da coito sia nella maggior parte dei casi benigno, raramente può essere un indicatore di un problema più serio, specialmente se il dolore si manifesta in modo molto grave, improvviso e tende a protrarsi per più di un'ora dalla conclusione del rapporto sessuale. Questi casi, dovrebbero essere valutati da un medico per escludere gravi patologie sottostanti (evenienza rara, ma possibile).

Cosa Fare

Mentre alcuni episodi di mal di testa sessuale possono essere inevitabili, ci sono più passaggi che una persona può intraprendere nel tentativo di ridurre le probabilità di manifestare la cefalea coitale. In ogni caso, l'approccio più appropriato alla cefalea da rapporto sessuale deve sempre tenere in considerazione le indicazioni individuali stabilite dal medico, formulate in relazione all'entità del disturbo, alla sintomatologia ed alle esigenze personali del paziente. Fortunatamente, la maggior parte dei mal di testa da rapporto sessuale tende a scomparire da sola nel tempo.

Prevenzione e Trattamento della Cefalea Coitale

Il primo passo da attuare per gestire e prevenire gli episodi di mal di testa coitale consiste nel ridurre o, se possibile, eliminare i fattori scatenanti, attuando alcune modificazioni dello stile di vita (es. abitudini legate al sonno o dieta). Per evitare che il rapporto possa scatenare un attacco di mal di testa è importante cercare l'approccio sessuale in condizioni di rilassamento e non di stanchezza.

Se il controllo di questi stimoli è inefficace, è possibile ricorrere alla terapia farmacologica su indicazione del medico curante: di solito, per ridurre il dolore, vengono prescritti farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come indometacina e triptani.

Quando necessario, sempre previo consiglio medico, è possibile ricorrere, nel breve termine, all'assunzione di un farmaco anti-cefalea prima del rapporto, per ridurre il rischio che il problema si presenti. Le percentuali di successo nella prevenzione del mal di testa orgasmico hanno raggiunto l'80% utilizzando il propranololo (beta-bloccante).

Prima di iniziare questi trattamenti è necessario completare l'iter diagnostico (valutazione cardiologica, esecuzione di RMN cerebrale ecc.), per escludere potenziali lesioni vascolari secondarie, poiché l'indometacina è un FANS che può influire sulla coagulazione del sangue ed i triptani possono agire come vasocostrittori.

