Perché viene il mal di testa quando cambia il tempo?

L'acutizzarsi di dolori in concomitanza con le variazioni climatiche interessa soprattutto le zone del corpo più deboli come il tratto cervicale o la schiena, ma anche quelle già interessate da fratture, vecchi interventi chirurgici, ernie o altri disturbi. Stesse conseguenze per i soggetti che soffrono di patologie infiammatorie dolorose croniche come artrite, emicrania, fibromialgia, spondilite anchilosante o neuropatia.

Le variazioni della pressione barometrica (o dell'aria) si verificano spesso durante un temporale quando l'aria fredda e calda si mescolano. Questi cambiamenti che alterano la forza (o il peso) dell'aria, possono interferire con l'equilibrio del fluido nei seni paranasali e causare mal di testa. Così come per gli sbalzi di temperatura, da ambiente caldo a freddo, o viceversa. In particolare, un calo della pressione barometrica è un noto fattore scatenante dell'emicrania. Anche il mal di testa da pressione barometrica è correlato alla teoria vascolare dell'emicrania. Questa teoria suggerisce che i vasi sanguigni nel cervello si dilatano - cosa che può accadere durante le fluttuazioni della pressione barometrica - e poi si restringono, il che provoca mal di testa, anche di grave entità.