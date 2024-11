Perché viene mal di testa prima del ciclo?

Il mal di testa prima del ciclo può essere un sintomo piuttosto fastidioso della sindrome premestruale (PMS), soprattutto se dura per buona parte o per l'intera mestruazione.

Farmaci e altri rimedi

Cosa prendere per il mal di testa da ciclo?

Le opzioni che potrebbero rivelarsi utili per controllare il mal di testa prima del ciclo includono corretta igiene del sonno, alimentazione sana, pasti regolari, esercizio fisico regolare e la gestione dei fattori scatenanti, come stress, alcol, condizioni meteorologiche e, più comunemente, ormoni.

Per quanto riguarda la gestione degli attacchi acuti, il trattamento spesso prevede l'uso di farmaci che possono essere assunti all'insorgenza dei sintomi. Le opzioni comuni includono:

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) , come il naprossene sodico, possono aiutare ad alleviare il dolore del mal di testa da ciclo. Alcuni FANS sono specificatamente indicati per i dolori che caratterizzano la sindrome premestruale

Triptani : questi farmaci specifici per l'emicrania sono comunemente prescritti e possono essere assunti sotto forma di compresse, spray nasali o iniezioni, a seconda della gravità dell'emicrania.

Antiemetici: per coloro che soffrono di nausea insieme all'emicrania mestruale, è possibile aggiungere al piano di trattamento farmaci anti-nausea.

In linea generale, la terapia più adeguata deve essere sempre stabilita dal medico, in relazione alla presenza di diversi fattori, tra cui il tipo e la frequenza degli episodi dolorosi, i sintomi accusati e le patologie coesistenti.

Anche i rimedi non farmacologici per alleviare il dolore sono delle opzioni. Lo stress può contribuire ai mal di testa, quindi trovare dei modi per rilassarsi prima delle mestruazioni può aiutare ad alleviare i sintomi. Le terapie complementari, come tecniche basate sul biofeedback e massaggi, possono essere utili. Anche la caffeina può funzionare per alleviare il mal di testa prima del ciclo.

Attenzione! Se il mal di testa prima del ciclo influisce sulla qualità della vita o si verifica frequentemente, è importante consultare un medico che può a determinare il miglior piano di trattamento, inclusi farmaci preventivi e opzioni di gestione ormonale, per ridurre la frequenza e la gravità del disturbo.

Come prevenire il mal di testa prima del ciclo?