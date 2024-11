Mal di testa in gravidanza: cause e rimedi

Il mal di testa è un disturbo che può presentarsi anche durante la gravidanza . La maggior parte delle volte, la causa di tale manifestazione è da imputare ai cambiamenti ormonali che si verificano dopo il concepimento . All'insorgenza del mal di testa in gravidanza può contribuire anche la combinazione di vari fattori, come:

I mal di testa – in particolare, l' emicrania – è un disturbo che interessa con maggiore frequenza il sesso femminile : le donne sono colpite in una misura 2-3 volte superiore rispetto agli uomini, soprattutto durante il periodo fertile .

La spiegazione di tale fenomeno non è ancora del tutto chiara, ma il dolore alla testa probabilmente dipende sia dai cambiamenti ormonali, sia dalle modificazioni a cui va incontro la circolazione sanguigna (come l'aumento del volume di sangue ) all'inizio del primo trimestre di gravidanza .

In una piccola percentuale di casi, però, può verificarsi il fenomeno contrario: nei primi tre mesi di gestazione , alcune donne, che normalmente non soffrono di mal di testa, sono soggette a episodi ricorrenti di mal di testa , i quali esordiscono per la prima volta proprio in questo periodo.

In gravidanza, manifestare episodi di mal di testa è assolutamente normale. Tuttavia, occorre non sottovalutare il disturbo e affrontarlo con particolare attenzione, in quanto può rappresentare un sintomo di altre condizioni patologiche.

Il mal di testa in gravidanza può essere accompagnato da altri sintomi, come nausea, capogiri , avversione alla luce (fotofobia) ed eccessiva sensibilità verso suoni e rumori ( fonofobia ). Talvolta, il vomito associato alla nausea mattutina può portare a disidratazione. Questa condizione rappresenta un fattore di rischio per il mal di testa e può comportare secchezza delle fauci , costipazione ed emissione di urine scure .

Le misure più adeguate per contrastare il mal di testa in gravidanza devono essere indicate dal medico, il quale deve prima raccogliere alcune informazioni sulla presentazione del disturbo, come la durata degli attacchi e gli orari in cui si manifestano, i sintomi concomitanti, la mancanza di riposo o le attività che possono aver contribuito alla comparsa del dolore. Nel corso della gestazione, il medico dev'essere consultato con urgenza nei seguenti casi:

Trattamento e rimedi naturali

Mal di testa in gravidanza: dopo quanto passa?

Di solito, il mal di testa gravidico può trarre beneficio dal riposo e dal ricorso a semplici rimedi non pericolosi per il nascituro, come l'applicazione di impacchi freddi sulla fronte o l'esecuzione di massaggi alla base della nuca per alleviare la tensione muscolare.

Se acuto o ricorrente, però, il mal di testa in gravidanza non è da sottovalutare, in quanto può segnalare la presenza di alcune complicanze che possono condizionare la gestazione. Ad esempio, il disturbo può associarsi a un lieve stato di anemia, alle infezioni delle vie respiratorie e all'aumento della pressione sanguigna.

Inoltre, quando gli attacchi di mal di testa insorgono all'improvviso, sono particolarmente intensi, durano per più di tre ore e si associano ad altre manifestazioni, come problemi di vista e gonfiori improvvisi alle mani o al viso, potrebbero essere la "spia" di una pre-eclampsia. Tale complicanza necessita un immediato intervento medico.

Mal di testa in gravidanza: cosa fare?

Quando il mal di testa si manifesta durante la gravidanza, è opportuno intervenire con cautela per cercare di alleviare il fastidio in modo naturale e, se possibile, senza l'assunzione di farmaci.

Innanzitutto, occorre cercare di riposare: dormire, stare sdraiate e rilassarsi, possibilmente in un ambiente buio, può contribuire a risolvere il disturbo. Per ridurre la tensione, è possibile ricorrere a massaggi alla zona della cervicale, alle spalle e ai muscoli del dorso.

Un altro rimedio che può rivelarsi utile quando si manifesta il mal di testa in gravidanza consiste nell'applicare un panno bagnato con acqua fresca sulla fronte e sulla tempia dolorante.

Se il dolore fosse particolarmente intenso, prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco, è consigliabile rivolgersi al proprio medico. In linea generale, durante la gravidanza, è possibile ricorrere al paracetamolo per il trattamento delle cefalee occasionali.

Nel corso della gestazione, invece, è sconsigliato ricorre alla maggior parte dei farmaci che si usano per contrastare l'emicrania.

Attenzione! Durante la gravidanza, l'assunzione di farmaci potrebbe essere pericolosa per il bambino. Prima di prendere qualsiasi medicinale e/o integratore alimentare, occorre sempre chiedere il parere del medico.

Per evitare il manifestarsi del mal di testa durante la gravidanza può essere utile seguire una dieta sana, cercando di effettuare pasti regolari e leggeri.

Inoltre, andrebbe evitata l'esposizione a odori forti o l'ingestione di alimenti che potrebbero innescare il disturbo o peggiorarne i sintomi, tra cui: cioccolato, salumi, crostacei, formaggi stagionati e latticini, banane e nocciole.

In via precauzionale, non si dovrebbero consumare neppure cibi che contengono glutammato monosodico, dolcificanti artificiali (come l'aspartame) e nitrati (comuni in carni lavorate, salumi ecc.).

Altri fattori scatenanti da evitare possono includere luci forti o cattiva illuminazione, rumori, calore o freddo eccessivo, odori intensi e fumo.

Per prevenire il mal di testa in gravidanza, è bene ricordarsi di mantenere una buona idratazione, bevendo anche se non si ha sete, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Anche una leggera e regolare attività fisica (come una passeggiata di trenta minuti all'aria aperta) può contribuire a prevenire e combattere i mal di testa in gravidanza.

Altri interventi che possono rivelarsi utili includono una migliore gestione dello stress (ad esempio, delegando alcune attività ad altre persone) e la pratica di tecniche di rilassamento (come lo yoga ed il biofeedback in centri specializzati).

In gravidanza, poi, è importante dormire a sufficienza, in quanto la privazione del sonno può contribuire al mal di testa.