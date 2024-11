Mal di testa frontale: cos’è? Quali sono le cause e come farlo passare

Il mal di testa frontale è una cefalea che si focalizza su fronte e tempie. Alcune persone lo descrivono come una morsa o un cerchio che stringe intorno alla testa; altre come un dolore trafittivo.

Quali sono le cause?

Perché fa male la testa frontale?

Il mal di testa frontale è nella maggior parte dei casi una cefalea tensiva o un'emicrania. Entrambe queste forme di mal di testa sono cefalee primarie comuni e, come tali, non sono causate da un'altra condizione medica. Altre cause comuni all'origine di questo tipo di cefalea sono la cefalea a grappolo ed il mal di testa sinusale.

Tra i potenziali fattori scatenanti il mal di testa frontale rientrano anche:

Come distinguere il mal di testa tensivo dall’emicrania?

La cefalea tensiva è caratterizzata da un senso di tensione o pressione sorda su entrambi i lati del capo, come se la testa fosse costretta da una fascia o una mano afferrasse in modo tenace il cuoio capelluto; il dolore può irradiarsi fino alla regione occipitale (parte posteriore del cranio). Il mal di testa tensivo è persistente, ma generalmente di intensità media o lieve; non condiziona le normali attività quotidiane e il movimento sembra aiutare ad alleviare il disturbo.

D'altro canto, un'emicrania si focalizza generalmente su un lato della testa (ma può essere bilaterale), coinvolgendo la regione frontale sopra l'occhio e la tempia, ed è di natura pulsante. I mal di testa emicranici tendono ad essere più gravi delle cefalee tensive e, di solito, richiedono una pausa dal lavoro, dallo studio o dal gioco. L'emicrania si associa a sintomi come: nausea, vomito, fotofobia (sensibilità alla luce), fonofobia (sensibilità al suono) e/o osmofobia (sensibilità agli odori); per questo motivo, molte persone durante un attacco preferiscono riposare in una stanza buia e silenziosa.

A differenza dell'emicrania, il mal di testa tensivo non è associato all'aura emicranica. Tuttavia, le persone con mal di testa tensivo a volte segnalano una perdita di appetito e possono anche manifestare sensibilità alla luce o ai suoni.

Diversi fattori possono esacerbare sia la cefalea tensiva che l'emicrania, come la fame, lo stress, l'esposizione alle luci intense e la mancanza di sonno. Altri fattori scatenanti comuni includono viaggi, attività fisica, esposizione a temperature fredde o calde, così come vino, formaggi stagionati, additivi alimentari e astinenza da caffeina.

Cefalea a grappolo

La cefalea a grappolo è un mal di testa estremamente doloroso e invalidante, meno comune delle cefalee tensive e delle emicranie. Il dolore è di tipo trafittivo e quasi sempre unilaterale, concentrandosi intorno all'occhio, alla tempia o alla fronte.

Gli attacchi di cefalea a grappolo sono accompagnati da almeno un sintomo autonomo sullo stesso lato del mal di testa, tra cui: come lacrimazione, arrossamento congiuntivale, abbassamento della palpebra, miosi o rinorrea. A differenza dell'emicrania, la cefalea a grappolo non si accompagna quasi mai a nausea o vomito. È utile notare anche che la stragrande maggioranza delle persone che soffrono di cefalea a grappolo sono agitate e non riescono a sdraiarsi: il dolore è semplicemente insopportabile.

I principali fattori scatenanti gli attacchi di cefalea a grappolo sono: jet lag, stress, alterazioni dei ritmi di sonno-veglia, fumo ed eccessivo consumo di bevande alcoliche.

Mal di testa sinusale

Le cefalee sinusali sono spesso confuse con le emicranie poiché entrambe causano comunemente mal di testa frontale. Infatti, gli studi dimostrano che nella stragrande maggioranza dei casi, le persone (e i loro operatori sanitari) pensano di soffrire di un'infezione sinusale quando in realtà stanno vivendo un attacco di emicrania.

Gli indizi che indicano la presenza di un'infezione ai seni frontali includono:

Febbre e/o brividi

Secrezione nasale densa, colorata e abbondante

Dolore che peggiora quando ci si piega

Perdita dell'olfatto e del gusto (in alcuni casi)

Per distinguere il mal di testa da altri tipi di cefalea frontale, un otorinolaringoiatra può eseguire un'endoscopia nasale e possibilmente una TAC per vedere se si ha un accumulo di muco nel seno frontale.

Anche il mal di testa da influenza e quello associato al raffreddore possono produrre un mal di testa frontale. In questi casi, il dolore alla testa può essere associato a indolenzimento oculare.

Emicrania continua

L'emicrania continua è un doloroso mal di testa monolaterale che si manifesta costantemente (non si ferma mai) quotidianamente e senza sollievo. Si tratta di una causa rara di mal di testa, ma può manifestarsi sulla fronte, sulle tempie, intorno agli occhi o sulla parte posteriore della testa.

Mal di testa secondari meno comuni

Esistono anche mal di testa secondari che interessano la fronte, ovvero cefalee causate da altre condizioni patologiche; in pratica, il mal di testa frontali rappresenta uno dei sintomi di questi disturbi che includono:

Arterite a cellule giganti

Cefalea cervicogenica

Tuttavia, si tratta di cause molto meno comuni e, solitamente, sono presenti altri segni e sintomi che possono suggerire la diagnosi.