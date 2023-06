Mal di testa dopo il pianto: cause e rimedi

Mal di testa post pianto: cause

Le ragioni del mal di testa dopo aver pianto non sono del tutto chiare, tuttavia esistono cause ipotizzate che hanno trovato conferme in ambito sanitario. Il pianto, ad esempio, può causare tensione muscolare alla testa, al collo e alla mascella, portando quindi a un mal di testa di tipo tensivo, in particolare dopo lunghi periodi di pianto.

Un altro motivo del mal di testa dopo aver pianto è legato al tipo di lacrime rilasciate. Forse non tutti sanno che il corpo produce tre tipi di lacrime: lacrime basali (che mantengono gli occhi umidi), lacrime riflesse (che compaiono come reazione a sostanze irritanti come cipolle o fumo) e lacrime emotive (che sono causate quando il tuo cervello fa scattare il tuo corpo a rilasciare ormoni agli occhi provocando lacrime).

Quando le lacrime sono causate da una condizione emotiva stressante, questo può rilasciare un ormone dello stress chiamato cortisolo che porta all'infiammazione, un fattore scatenante per il mal di testa e altri neuropeptidi del dolore. Inoltre, se le lacrime derivano da uno stato d'animo di profonda tristezza o depressione che perdura da diverso tempo - la morte di una persona cara o problemi di relazione in corso - c'è anche la possibilità che si sommino ulteriori condizioni che vanno ad aumentare il rischio di insorgenza di emicrania: non dormendo adeguatamente, assenza di attività fisica, o alimentazione non corretta.