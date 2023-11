Mal di testa dopo il dentista: cosa significa

Introduzione Alcuni problemi dentali, ma anche il loro trattamento odontoiatrico, possono causare mal di testa. Difficile confermare con statistiche concrete alla mano quanto un mal di testa sia correlato al lavoro del dentista, ma non è poi così raro come sintomo correlato.

Sebbene questo dolore alla testa possa essere fastidioso, probabilmente non è nulla di grave, e si risolve nel giro di 24 ore.

Ansia pre appuntamento Non è raro che subentri ansia nell'attesa di andare dal dentista. Il timore delle cure dentistiche coinvolge un gran numero di soggetti. La sola idea di andare dal dentista, dunque, può essere la causa dell'insorgenza del mal di testa da tensione tipico di questi casi. A ciò potrebbe essere correlato il disturbo del sonno. in questo caso, è bene parlare con il dentista, il quale può dare rassicurazione in merito al lavoro che andrà ad eseguire, comprese le tempistiche. In sala d'attesa, inoltre, se si è particolarmente tesi, si può ascoltare musica rilassante negli auricolari, aiuterà a distendere i nervi.

Digrignare i denti Stress e ansia, pre e durante la visita odontoiatrica, sono cause del digrignare i denti. Ciò ha delle ripercussioni negative su mascella e gengive, che possono provocare mal di testa.

Tensione alla mascella La tensione alla mascella è una delle cause principali del mal di testa correlato alla visita dal dentista. La ragione è intuibile: la mascella viene mantenuta ain posizione innaturale, a bocca aperta a y, quindi subentrano spesso spasmi ai muscoli contratti in grado di scatenare l'attacco. L'articolazione temporo-mandibolare (ATM) collega la mascella al cranio e uno sforzo eccessivo su questa articolazione può causare mal di testa da tensione che si presenta come una fascia stretta che stringe intorno alla testa, accompagnata alla mascella dolorante o affaticata. In questi casi è possibile trovare sollievo, applicando un impacco caldo sulla mascella dolorante per 15-20 minuti. Questo può aiutare a rilassare i muscoli e ridurre l'infiammazione. Massaggiare delicatamente l'area con la punta delle dita può anche aiutare ad alleviare la tensione aumentando la circolazione.

Uso di anestetici I farmaci anestetici che i dentisti usano prima di un'otturazione, dell'applicazione di una capsula, la rimozione di una carie, o altri lavori odontoiatrici, possono causare il mal di testa. Questi medicinali spesso contengono ingredienti come la norepinefrina, che può causare un picco temporaneo della pressione sanguigna che può causare mal di testa I mal di testa causati da iniezioni anestetizzanti orali sono generalmente di breve durata e scompaiono da soli. In questi casi sono consigliati l'assunzione di molta acqua e il riposo in una stanza buia e silenziosa per ridurre al minimo la stimolazione sensoriale.