Perché il Raffreddore causa Mal di Testa?

Si potrebbe non pensare immediatamente al mal di testa come ad un sintomo del raffreddore , ma molte persone lo sperimentano durante il decorso di quest'affezione delle vie aeree superiori. L' infiammazione dei seni paranasali potrebbe essere una delle ragioni per cui si manifesta. Questo articolo analizza le cause del mal di testa correlato al raffreddore e propone alcuni rimedi per sentirsi meglio.

In questi casi, è necessario recarsi urgentemente dal proprio medico o al pronto soccorso più vicino per una corretta valutazione della propria condizione.

In particolare, il mal di testa associato al raffreddore non va mai sottovalutato se:

Cefalea rinogena o sinusale?

Mal di testa da Raffreddore: cefalea sinusale o emicrania?

Alcuni studi hanno suggerito che molti mal di testa che si manifestano senza infiammazione acuta sono in realtà emicranie, non cefalee sinusali (Patel ZM, Kennedy DW, Setzen M, Poetker DM, DelGaudio JM. "Sinus headache": rhinogenic headache or migraine? An evidence-based guide to diagnosis and treatment. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(3):221-230). Tuttavia, è facile confondere queste due condizioni, in quanto la sede del dolore è simile e anche l'emicrania può irritare il nervo trigemino.

Come distinguere l'emicrania dal mal di testa sinusale Un modo per distinguere un'emicrania da un mal di testa sinusale è osservare gli altri sintomi. Ad esempio, il rumore e la luce intensa spesso peggiorano l'emicrania, che può causare anche nausea o vomito. La cefalea sinusale, invece, non si presenta generalmente con questi disturbi.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che la sinusite cronica e l'emicrania sembrano avere una relazione complicata: a volte, è possibile avere due o più disturbi contemporaneamente (comorbidità) e può innescarsi un circolo vizioso per cui l'infiammazione dei seni paranasali può mantenere o innescare gli episodi emicranici, per l'irritazione o meno del trigemino (De Corso E, Kar M, Cantone E, et al. Facial pain: sinus or not? Acta Otorhinolaryngol Ital. 2018;38(6):485-496).