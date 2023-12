Mal di testa da influenza: come si manifesta, cause e rimedi

Mal di testa da influenza: cos’è

Un mal di testa martellante che si manifesta all'improvviso è spesso il primo segno di influenza.

Questo articolo tratta le cause più comuni del mal di testa correlato all'influenza e alcuni consigli per alleviarlo.

Mal di testa con l’influenza: che cos’è il “mal di testa influenzale”

Il mal di testa rientra tra i sintomi comuni dell'influenza. I motivi per cui si manifesta sono diversi: in alcuni casi, è conseguenza delle difese attuate dall'organismo per debellare l'infezione virale in corso; altre volte, l'influenza scatena – specie in chi ne è suscettibile – l'emicrania con ipersensibilità alla luce, al suono e all'olfatto.

Nota bene. Nel corso dell'articolo, verrà ripetuto più volte: mentre il mal di testa (inteso come mal di testa secondario) è un sintomo influenzale comunemente riportato, l'emicrania (intesa come mal di testa primario) non lo è. Tuttavia, un'infezione virale come l'influenza può scatenare o peggiorare un'emicrania o un mal di testa già esistente.

In breve: differenza tra mal di testa ed emicrania

Il mal di testa da influenza è una rappresenta una forma di cefalea secondaria, quindi è sintomo di un'altra condizione di salute, come un'infezione quale l'influenza è (nota: emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo sono considerate, invece, forme primarie). Lo stress, la congestione nasale e la disidratazione sono tutti fattori che possono contribuire ad un mal di testa secondario quando si ha l'influenza.

