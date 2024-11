Mal di testa da gelato: perché succede e come si evita?

Cause

Perché mangiare il gelato fa venire mal di testa?

Il mal di testa da gelato è una forma di cefalea che può verificarsi quando si mangia, si beve o si inala qualcosa di freddo. Mordere un gelato è un innesco (trigger) comune, ma consumare bibite o altri alimenti ghiacciati può avere lo stesso effetto.

Mal di testa da stimolo freddo: criteri per la definizione L'International Headache Society riconobbe formalmente la condizione solo nel 1988, sebbene sia stato discusso nella letteratura medica almeno dal 1850, riferendosi al disturbo come "mal di testa da stimolo freddo". Nella terza revisione dell'International Classification of Headache Disorders pubblicata nel 2013, un gruppo internazionale di ricercatori è giunto al consenso sul fatto che il mal di testa da gelato comporta dolore che inizia con l'applicazione di uno stimolo freddo alla testa o alla bocca, il quale deve poi diminuire poco dopo, quando il trigger viene rimosso.

Mal di testa da gelato: meccanismi di base

A volte, ingerendo un alimento molto freddo o bevendo acqua ghiacciata troppo in fretta capita di sentire un dolore intenso alla testa, che generalmente dura pochi secondi.

Tipicamente, questa forma di cefalea si verifica mangiando un gelato o un ghiacciolo, ma è sufficiente un qualsiasi repentino stimolo freddo ad innescarlo. Per esempio, lo stesso effetto si può avere anche esponendo la testa non protetta al freddo improvviso, tuffandosi nell'acqua di un fiume a basse temperature o inspirando con la bocca mentre si pattina sul ghiaccio.

Palato e cervello

La causa di tale reazione è ancora oggetto di dibattito, ma l'ipotesi più sostenuta è che il mal di testa da gelato sia da attribuire ad un meccanismo di difesa del cervello, sensibile agli abbassamenti di temperatura corporea molto rapidi.

L'arteria cerebrale anteriore - vaso sanguigno che irrora la corteccia orbito-frontale - reagisce ad un alimento troppo freddo attivando una repentina dilatazione, per aumentare l'afflusso di sangue caldo nell'area cerebrale ed equilibrare la temperatura nella regione, a cui segue, una volta ristabilite le normali condizioni, una costrizione per tornare di dimensioni normali.

Il problema è che l'arteria a restringersi impiega più di quanto ci abbia messo per allargarsi: più sangue significa maggiore pressione sulle pareti dell'arteria. Ciò si traduce in una breve sensazione di fastidio alla testa, simile ad una staffilata, che in alcune occasioni può sfociare in vere e proprie cefalee (ricordiamo che un brusco afflusso sanguigno nella scatola cranica rientra tra i meccanismi alla base degli attacchi di emicrania).

Come è implicato il trigemino

Quando l'alimento freddo raggiunge il palato e la faringe, insorge il cosiddetto "cervello congelato" per la costrizione e la rapida dilatazione dei piccoli vasi sanguigni in quelle aree. I recettori del dolore vicino ai vasi sanguigni avvertono lo stimolo e inviano il messaggio lungo le minuscole fibre nervose a un nervo più grande (il nervo trigemino), che lo inoltra al cervello. Il nervo trigemino trasporta anche segnali di dolore dal viso. Il cervello legge le sensazioni di stimolo del freddo come provenienti dalla testa piuttosto che dalla bocca (fenomeno chiamato dolore riferito: in pratica, uno stimolo in una parte del corpo provoca dolore in un'altra).

Altri tentativi di comprendere il mal di testa da gelato hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un sottotipo di emicrania, poiché entrambi comportano risposte disordinate agli stimoli sensoriali. Ciò resta d'approfondire, ma probabilmente, è implicata un'ipersensibilità del sistema trigeminale, struttura nervosa implicata in entrambe le manifestazioni.

Da sapere L'insorgenza del mal di testa da gelato è più probabile, rapida e intensa se si assumono liquidi piuttosto che solidi freddi e se l'ingestione è più veloce.

Relazione con altre forme di mal di testa

Il mal di testa da stimoli freddi è comune e si verifica nel 30-40% delle persone che, di solito, non soffrono di altre forme di cefalea. Tuttavia, molti esperti ritengono che questi episodi siano più comuni nelle persone che soffrono di emicrania. La connessione tra mal di testa da gelato ed emicrania non è completamente compresa, sebbene il collegamento sia comunemente accettato.

