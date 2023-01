Mal di Testa da Freddo: quali sono le cause e come prevenirlo in inverno

Cos’è

Cos’è la Cefalea da Freddo?

La cefalea da freddo è una forma di cefalea che compare quale conseguenza all'esposizione alle basse temperature invernali o agli sbalzi di temperatura che possono verificarsi, per esempio, quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata, nei mesi estivi.

Il mal di testa da freddo presenta caratteristiche ibride tra la cefalea tensiva e l'emicrania senza aura. Il denominatore comune è rappresentata dalle basse temperature come fattore scatenante, con la differenza che questo stimolo è l'unico possibile nella cefalea da freddo (nota: gli episodi di cefalea tensiva e emicrania senza aura possono manifestarsi su sollecitazione anche di altri triggers).