Mal di testa da COVID: come riconoscerlo? Cosa fare?

Solitamente, il mal di testa è fra i primi sintomi a comparire, insieme a malessere, febbre e tosse . Anche se non tutti i pazienti lo manifestano, si tratta di un sintomo che può essere definito come relativamente comune in diversi casi.

Benché il mal di testa in presenza di infezione da SARS-CoV-2 e COVID-19 possa manifestarsi in persone di qualsiasi sesso e fascia di età, esso sembra svilupparsi più facilmente negli individui più giovani e nei soggetti che soffrono di emicrania .

Come riconoscere il mal di testa da COVID?

Sebbene alcune fonti riportino come diversi individui dichiarino di aver provato un mal di testa "diverso dal solito", in presenza di COVID potrebbe essere difficile discriminare fra un mal di testa dovuto alla malattia scatenata dall'infezione da SARS-CoV-2 da un mal di testa provocato da altre patologie, come ad esempio l'influenza, o da un mal di testa non dipendente da altre patologie.

A differenza del comune mal di testa, il mal di testa da COVID, generalmente, si presenta insieme ad altri sintomi, come:

La presenza di una sintomatologia aggiuntiva, oltre al dolore alla testa, potrebbe quindi far sospettare di un'infezione da SARS-CoV-2 in corso e di COVID-19. Di contro, la suddetta sintomatologia è comune anche ad altri tipi di infezioni tipici del periodo autunno-inverno (come, ad esempio, l'influenza), pertanto, sulla base dell'analisi sintomatologica, potrebbe comunque risultare difficile determinare quale infezione e quale malattia sono responsabili del mal di testa percepito.

A tal proposito, ricordiamo che l'unico modo per discriminare fra COVID-19 e influenza consiste nell'esecuzione di un tampone, rapido o molecolare che sia.

Come'è il mal di testa da COVID?

Per quel che concerne le caratteristiche del mal di testa da COVID, invece, diversi pazienti hanno riportato di percepire un dolore di grado da moderato a severo ad esordio rapido. Alcuni hanno sperimentato un dolore simile a quello provocato dall'emicrania e localizzato a un solo lato della testa, altri ancora hanno sperimentato un dolore analogo a quello provato in presenza di cefalea tensiva. Inoltre, in alcuni casi, il mal di testa da COVID si è manifestato in maniera intermittente.