Per approfondire:

In quest'approfondimento, mal di testa da ciclo è utilizzato quale sinonimo di emicrania da sindrome premestruale e mestruale e indica la ricorrenza di questa manifestazione in corrispondenza con le mestruazioni. Il termine più corretto per indicarlo sarebbe cefalea catameniale .

In realtà:

Nel linguaggio comune, il termine " ciclo mestruale " viene spesso utilizzato per indicare le mestruazioni, cioè la perdita di sangue che occorre ogni mese e dura, in media, dai 3 ai 7 giorni.

Il mal di testa è scatenato dalle variazioni ormonali (in particolare, dal calo del livello di estrogeni ) che caratterizzano questa fase del ciclo mestruale .

Il cosiddetto mal di testa da ciclo , meglio definito come cefalea catameniale, è una forma di emicrania che si manifesta con regolarità intorno al periodo mestruale, più precisamente:

Cause

Quali Sono le Cause del Mal di Testa da Ciclo?

Gli attacchi di mal di testa da ciclo sono correlati al brusco calo degli estrogeni che si verifica tra i tre giorni che precedono il ciclo (periodo premestruale) e l'ultimo giorno delle mestruazioni.

La fisiologica caduta degli estrogeni subito prima della comparsa del flusso mestruale provoca:

Una riduzione delle endorfine , sostanze prodotte a livello cerebrale che svolgono un ruolo determinante nel ridurre la sensibilità agli stimoli dolorosi.

, sostanze prodotte a livello cerebrale che svolgono un ruolo determinante nel ridurre la sensibilità agli stimoli dolorosi. Un aumento di ossido nitrico e di prostaglandine, sostanze che intervengono sia nell'induzione, sia nel mantenimento del mal di testa e nelle modifiche vascolari che sono alla base degli attacchi di emicrania.

Le variazioni ormonali agiscono anche modificando gli equilibri di alcuni neurotrasmettitori (come serotonina, dopamina e noradrenalina).

Il progesterone sembra avere, invece, un ruolo maggiormente protettivo nei confronti del mal di testa, motivo per cui il dolore è assente o si presenta con minore intensità, invece, nel periodo intermestruale.

L'emicrania con esordio al menarca tende ad assumere una periodicità mestruale nel corso degli anni ed è favorevolmente influenzata dalla gravidanza e dalla menopausa.

Mal di Testa da Ciclo: Associazione con l’Emicrania

Chi è predisposta a soffrire di attacchi di emicrania spesso riscontra la comparsa del disturbo: più della metà delle donne che ne soffrono riferisce un'associazione con il ciclo mestruale.

Secondo l'ACHE (The American Headache Society Committee on Headache Education), almeno il 60% delle donne che soffrono di mal di testa nota un aumento del numero di attacchi di cefalea durante il periodo mestruale e il 10% riferisce di accusare crisi di emicrania solo in corrispondenza dei giorni del ciclo.

Cosa Aggrava il Dolore?

Il mal di testa non si presenta sempre con la stessa intensità ad ogni ciclo mestruale, ma le oscillazioni degli ormoni femminili rientrano tra i possibili fattori che aumentano il rischio di soffrirne.

La ritenzione idrica tipica del periodo premestruale rende più vulnerabili a soffrire di dolori muscolari e intensifica l'emicrania. Altri elementi che possono interagire e predisporre ad un attacco di mal di testa da ciclo comprendono: la luce intensa, l'esposizione al sole, i rumori forti e l'attività fisica intensa.

Possono acuire il dolore anche: digiuno prolungato o alcuni alimenti, abitudine al fumo, mancanza di riposo, stress e affaticamento fisico.