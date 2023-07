Mal di Testa da Caldo: quali sono le cause e come prevenirlo in estate

Il caldo può provocare mal di testa? Le ondate di calore e gli eventi atmosferici estremi correlati al cambiamento climatico causato dal progressivo riscaldamento globale impattano inevitabilmente sulla salute. Il corpo umano non è "programmato", infatti, per affrontare troppo a lungo temperature superiori ai 37°C; quando ci si avvicina a questo limite, s'innesca una cascata di eventi negativi sulla omeostasi corporea che si traduce in vari disturbi come, per esempio, gli attacchi di emicrania. Shutterstock I fattori scatenanti del mal di testa differiscono da persona a persona e, sebbene il calore in sé non causi mal di testa, i suoi effetti sul corpo sì. Un mal di testa o un'emicrania indotti dal calore possono sembrare un dolore sordo su entrambi i lati della testa e possono peggiorare con l'attività. Può accadere per diversi motivi, tra cui la disidratazione, l'eccessiva esposizione al sole o lo sforzo fisico al caldo. Inoltre, il mal di testa può essere un sintomo di disturbi associati alle temperature elevate, come accade, per esempio, nell'esaurimento da calore.

Cos’è Mal di testa da caldo: cos’è? Il mal di testa da caldo è una forma di cefalea che compare quale conseguenza delle elevate temperature estive o agli sbalzi di temperatura che possono verificarsi, per esempio, quando si entra/esce in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata. Il mal di testa da caldo presenta caratteristiche ibride tra la cefalea tensiva e l'emicrania senza aura. Il denominatore comune è rappresentato dalle alte temperature ambientali come fattore scatenante, con la differenza che questo stimolo è l'unico possibile nel mal di testa da caldo (nota: gli episodi di cefalea tensiva e emicrania senza aura possono manifestarsi su sollecitazione anche di altri triggers).

Sintomi Mal di testa da caldo: come si riconosce e quanto dura I sintomi del mal di testa da caldo possono variare da persona a persona, ma i sintomi comuni includono: Dolore lancinante o pulsante : il mal di testa da calore tipicamente provoca un dolore lancinante o pulsante persistente che colpisce uno o entrambi i lati della testa. Il livello di disagio può variare da lieve a grave.

: il mal di testa da calore tipicamente provoca un dolore lancinante o pulsante persistente che colpisce uno o entrambi i lati della testa. Il livello di disagio può variare da lieve a grave. Insorgenza della cefalea : la cefalea si sviluppa spesso durante o dopo l'esposizione a temperature elevate o uno sforzo fisico in un ambiente caldo.

: la cefalea si sviluppa spesso durante o dopo l'esposizione a temperature elevate o uno sforzo fisico in un ambiente caldo. Sensibilità del cuoio capelluto : il cuoio capelluto può essere sensibile al tatto. Anche spazzolarsi i capelli o indossare un cappello può peggiorare il dolore.

: il cuoio capelluto può essere sensibile al tatto. Anche spazzolarsi i capelli o indossare un cappello può peggiorare il dolore. Aumento della temperatura corporea : il mal di testa da calore può essere accompagnato da un aumento della temperatura corporea, nonché da altri sintomi di esaurimento da calore o colpo di calore, come vertigini, nausea, vomito e sudorazione eccessiva.

: il mal di testa da calore può essere accompagnato da un aumento della temperatura corporea, nonché da altri sintomi di esaurimento da calore o colpo di calore, come vertigini, nausea, vomito e sudorazione eccessiva. Fatica e debolezza : l'esposizione prolungata al calore può portare a stanchezza e debolezza, che possono esacerbare i sintomi del mal di testa.

: l'esposizione prolungata al calore può portare a stanchezza e debolezza, che possono esacerbare i sintomi del mal di testa. Peggioramento con l'attività : il mal di testa da calore spesso peggiora con l'attività fisica o l'esposizione a calore aggiuntivo. Ciò può rendere difficile svolgere attività quotidiane o impegnarsi nell'esercizio.

: il mal di testa da calore spesso peggiora con l'attività fisica o l'esposizione a calore aggiuntivo. Ciò può rendere difficile svolgere attività quotidiane o impegnarsi nell'esercizio. Sollievo in ambienti più freddi: i sintomi del mal di testa possono attenuarsi o migliorare quando ci si sposta in un ambiente più fresco o si applicano impacchi freddi sulla testa. È importante notare che se si verificano mal di testa forti o persistenti, si consiglia di consultare un medico per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato: egli può valutare i sintomi, escludere eventuali cause sottostanti e fornire indicazioni su come gestire e prevenire il mal di testa indotto dal calore. Attenzione! La disidratazione o i cambiamenti climatici di solito causano lievi mal di testa ed emicranie che scompaiono da sole in una o tre ore. Tuttavia, è possibile soffrire di mal di testa causato dal caldo che richiede cure mediche immediate. In particolare, se i sintomi del mal di testa da caldo non migliorano dopo circa un'ora di riposo e reintegrazione dei liquidi e si accompagnano a confusione, discorsi sconnessi, vomito, debolezza o intorpidimento, recarsi subito al pronto soccorso. Sintomi dell’esaurimento da calore I sintomi dell'esaurimento da calore includono: Sudorazione pesante

Pelle fredda e umida

Stanchezza

Debolezza

Mal di testa

Svenimento

Vertigini

Nausea e vomito Se s'iniziano a manifestare sintomi di esaurimento da calore: Sorseggiare acqua

Spostarsi in un luogo più fresco

Fare un bagno fresco o mettere degli impacchi freddi sul tuo corpo

Togliere o allentare i vestiti