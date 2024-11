Mal di testa nel bambino: quali sono le cause? Cura e quando preoccuparsi?

Cos'è il mal di testa nei bambini? Il mal di testa nei bambini (o cefalea, che dir si voglia) è un disturbo più diffuso di quanto si possa pensare; infatti, si stima che ne soffra almeno il 30% dei bambini in età scolare. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi il mal di testa è un disturbo passeggero e facilmente trattabile. Tuttavia, talvolta può costituire il sintomo di patologie di base anche molto gravi; per questo motivo, il mal di testa nei bambini non deve mai essere sottovalutato.

Tipi di mal di testa Benché esistano numerose forme di mal di testa, queste possono essere sostanzialmente suddivise in due grandi gruppi: Le cefalee primarie , che vengono considerate come vere e proprie patologie e la cui causa spesso non è immediatamente identificabile. Solitamente, sono provocate da fattori ambientali od ormonali, oppure possono essere correlate a scorrette abitudini di vita. Fanno parte di questo gruppo la cefalea tensiva e l'emicrania.

, che vengono considerate come vere e proprie patologie e la cui causa spesso non è immediatamente identificabile. Solitamente, sono provocate da fattori ambientali od ormonali, oppure possono essere correlate a scorrette abitudini di vita. Fanno parte di questo gruppo la cefalea tensiva e l'emicrania. Le cefalee secondarie che sono, invece, scatenate da altre patologie. In quanto tali, le cefalee secondarie costituiscono uno dei sintomi di queste stesse malattie. Ad ogni modo, le forme di mal di testa maggiormente diffuse nella popolazione pediatrica sono quelle primarie, come l'emicrania con o senza aura (che interessa soprattutto i bambini durante la prima infanzia) e la cefalea tensiva (che si manifesta soprattutto negli adolescenti).

Quali sono i bambini più colpiti? Il mal di testa è un disturbo che colpisce indifferentemente i bambini di sesso maschile e femminile. Tuttavia, dopo i dieci anni di età, l'incidenza di questo disturbo è maggiore nelle femmine rispetto ai maschi. Uno dei principali fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza è la familiarità. Infatti, i figli di persone che soffrono di mal di testa presentano una maggior probabilità di sviluppare il disturbo in questione.

Sintomi e complicazioni I sintomi tipici dell'emicrania, sono: Dolore pulsante e intenso alla testa che, nella maggior parte dei casi, è bilaterale;

Nausea e vomito;

Dolori addominali;

Dolore agli arti;

Torcicollo;

Vertigini;

Pallore;

Irritabilità (sintomo che si manifesta soprattutto nei lattanti e nei bambini molto piccoli);

Fotofobia;

Osmofobia;

Fonofobia;

Offuscamento della vista;

Disturbi della parola;

Formicolio agli arti. I sintomi tipici della cefalea tensiva, invece, consistono in: Percezione di un dolore persistente e costrittivo di intensità medio-lieve;

Dolore dei muscoli pericranici;

Fotofobia;

Fonofobia. Il mal di testa nei bambini può portare a conseguenze importanti e inficiare in maniera decisamente negativa sulla vita del bambino. Infatti, questo disturbo può causare problemi comportamentali, difficoltà di concentrazione (rendendo difficile anche l'apprendimento scolastico), agitazione e disturbi d'ansia. La gravità delle conseguenze del mal di testa nei bambini dipende fortemente dall'intensità degli attacchi di cefalea e dalla frequenza con i quali si manifestano.

Come si cura il mal di testa nei bambini? Per il trattamento del mal di testa nei bambini, innanzitutto, è fondamentale determinare da quale tipo di cefalea il paziente pediatrico è affetto (primaria o secondaria). Nel caso della cefalea secondaria, è molto importante individuare, quindi trattare, la causa primaria che l'ha provocata. Per questo motivo, in caso di mal di testa, è bene portare il bambino dal pediatra , il quale - una volta scoperta la causa scatenante - fornirà le indicazioni da seguire per contrastare questo disturbo ed, eventualmente, provvederà anche a istituire un'adeguata terapia. Per il trattamento della cefalea primaria, invece, il pediatra può decidere di prescrivere la somministrazione di farmaci analgesici o antinfiammatori non steroidei per placare il dolore, come il paracetamolo o l'ibuprofene. La dose di farmaco da somministrare al bambino dipende dalla sua età e dal suo peso corporeo; pertanto, l'esatta posologia di medicinale verrà stabilita dal medico su base strettamente individuale.

Quando preoccuparsi per il mal di testa nei bambini? Premesso che il mal di testa nei bambini non deve mai essere sottovalutato e che è sempre opportuno rivolgersi al medico pediatra , il consulto con questa figura sanitaria deve essere richiesto a maggior ragione se il mal di testa non passa e/o peggiora nel tempo, si presenta in maniera ripetuta e frequente e/o si associa ad altri sintomi, come ad esempio, febbre alta, vertigini, nuca rigida, letargia, disturbi della vista, vomito, ecc.