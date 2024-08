Mal di testa al risveglio: perché ci si sveglia con il mal di testa?

Cos’è Cos’è il mal di testa al risveglio? Il mal di testa al risveglio è una forma di cefalea con presentazione tipica al mattino e, per questo, è nota anche come cefalea mattutina. Shutterstock Le cause sono molteplici e vanno dai disturbi del sonno fino ad una serie di abitudini personali che possono scatenare il mal di testa al risveglio: l'apnea notturna, l'emicrania e l'insonnia sono i motivi più comuni. Tuttavia, anche il digrignamento dei denti, il consumo di alcolici e alcuni farmaci possono far svegliare con il mal di testa. Cefalea mattutina: quanto è comune? Svegliarsi con il mal di testa è un fenomeno che colpisce circa 1 persona su 13. Queste cefalee sono più frequenti nelle persone di età compresa tra 45 e 64 anni. Mal di testa e insonnia: quale relazione? La correlazione tra disturbi del sonno e mal di testa è frequente e si influenza reciprocamente: Da un lato l'insonnia può causare cefalea;

Dall'altro chi soffre di cefalea non dorme bene. Per questo motivo, il mal di testa al risveglio è comune in chi soffre di insonnia, ma anche in chi è affetto da emicrania o da altre cefalee, specie la cefalea a grappolo e quella muscolo-tensiva.

Sintomi e disturbi associati Come si manifesta il mal di testa al risveglio? La caratteristica fondamentale del mal di testa al risveglio sta nel momento della giornata in cui si manifesta, cioè quando ci si sveglia. Oltre al dolore, possono manifestarsi numerosi altri sintomi, come: Nausea

Fitte alle tempie

Difficoltà ad aprire bene gli occhi

Ipersensibilità alla luce e ai rumori Questa particolare forma di cefalea può essere concomitante ad altri disturbi, quali: Dolori muscolari di tipo tensivo

Sonnolenza diurna

Disturbi di concentrazione e memoria In qualche caso, la cefalea mattutina può accompagnarsi anche a depressione, ansia, maggior affaticamento, disorientamento, vertigini, stanchezza, irritabilità e sbalzi di umore. Per approfondire: Cefalea: come si riconosce dai sintomi?