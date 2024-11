Mal di testa a rombo di tuono: cos’è? Quando preoccuparsi e cosa fare

La cefalea a rombo di tuono è un forte mal di testa con esordio improvviso, che raggiunge un'intensità massima entro 1 minuto. Sebbene non siano comuni, i mal di testa a rombo di tuono sono segnali di allarme di condizioni potenzialmente fatali, come emorragie all'interno o intorno al cervello .

Quali sono le cause?

Il mal di testa a rombo di tuono è classificata come cefalea primaria o secondaria. Le forme primarie (isolate o scatenate da tosse, sforzo e rapporto sessuale) possono ripresentarsi in modo intermittente e sono generalmente associati a un esito benigno. La diagnosi deriva dall'esclusione di un lungo elenco di cause secondarie, la più comune delle quali è l'emorragia subaracnoidea.

Il termine "cefalea a rombo di tuono" si riferisce a un mal di testa che ha un esordio improvviso, raggiunge la massima intensità in 1 minuto o meno e dura almeno 5 minuti. Sebbene questa definizione, stabilita dall'International Classification of Headache Disorders, non specifichi se questo tipo di cefalea sia primaria o secondaria, una diagnosi di cefalea a rombo di tuono primaria può essere fatta solo se vengono escluse altre diagnosi. Come suggerisce il nome, le cefalee secondarie, indipendentemente dalla presentazione, sono dovute a qualche forma di patologia che può essere solitamente individuata tramite una scrupolosa anamnesi di cefalea, un esame neurologico e test ausiliari appropriati. Tuttavia, ci sono molte cause secondarie di cefalea a rombo di tuono, alcune delle quali possono essere gravi.

Cefalea primaria

Le cefalee primarie a rombo di tuono non hanno una causa medica sottostante e si ritiene che siano benigne (innocue) e non pericolose. Questo raro disturbo può verificarsi da solo o essere scatenato da tosse, esercizio fisico o attività sessuale.

Sia i mal di testa a rombo di tuono primari che quelli secondari possono essere associati all'attività sessuale o sono indotti dall'esercizio.

Cefalea secondaria

Un fattore di salute latente nel cervello provoca cefalee secondarie a rombo di tuono, come un problema ai vasi sanguigni, un'anomalia strutturale insolita, un trauma o un'infezione.

La causa secondaria più comune di un mal di testa a rombo di tuono è l'emorragia subaracnoidea. Si tratta di una condizione pericolosa, potenzialmente letale, in cui il sangue si accumula nello spazio tra il cervello e lo strato di tessuto che lo ricopre.

L'emorragia subaracnoidea è solitamente causata da un trauma cranico o dalla rottura di un aneurisma cerebrale (un vaso sanguigno dilatato nel cervello che si rompe).

Un'altra causa comune di mal di testa a rombo di tuono è la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile, nella quale i vasi sanguigni nel cervello si restringono improvvisamente e una persona sperimenta molteplici mal di testa a rombo di tuono nel giro di pochi giorni o settimane. I mal di testa a rombo di tuono causati dalla sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile sono spesso scatenati da:

Le cause meno comuni, ma comunque gravi di un mal di testa a rombo di tuono includono:

Le cause secondarie non comuni o rare di un mal di testa a rombo di tuono includono: